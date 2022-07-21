سما إبراهيم تحيي ذكرى ميلاد إيمان خيري: ربنا يكرمك بالسعادة في الجنة

أحيت الفنان سما إبراهيم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة إيمان خيري شلبي، التي رحلت في سبتمبر 2021، بعد تجربة قاسية مع المرض.

سما إبراهيم ترثي إيمان خيري

وعبرت سما إبراهيم عن محبتها الراحلة ونشرت صورة تجمعهما وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بحبك قوي وطاقتك الإيجابية ودعمك لكل اللي حواليكي لسه مكمل خير جوه قلوبنا، ولسه بيطرح نور جوه الروح اللي مشتاقه لقربك، يارب يكرمك بالسعادة في الجنة زي ما زرعتي في حياتنا السعادة والأمل»

من هي إيمان خيري شلبي؟

ورحلت الفنانة إيمان خيري شلبي، ابنة الكاتب الكبير خيرى شلبي، بعد صراع مع مرض السرطان، في 12 سبتمبر 2021، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية وعملت بقناة النيل الثقافية، بالتليفزيون المصري، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسلات «الوتد، والكومي، والقضاء في الإسلام».

كما أحيت أسرة الروائي والكاتب خيري شلبي ذكرى إيمان خيري، بإعلان القائمة القصيرة للفائزين بجائزة خيري شلبي للعمل الأول في دورتها الدورة الثالثة - وإطلاق اسمها على الدورة الحالية دورة إيمان خيري شلبي.

فيما دونت ريم خيري شلبي: «مش قادرة أقول غير إنك معانا والله العظيم معانا فى كل نفس وكل دقة قلب، كل دمعة بتنزل من يوم رحيلك ولآخر العمر هتكون على شوقى ليكي، معدش فيه فرح له جلال بعدك ولا حزن له جلال بعد الحزن على فراقك، النهاردة تاريخ ميلادك اليوم اللى كان اسعد يوم لينا كلنا وهيفضل كده لأنك علمتينا منبكيش ومندورش على النكد، عيدك النهاردة فى الجنة حبيبة قلب أختك».

وكان أحدث ظهور للفنانة سما إبراهيم في مسلسل «الكبير أوي 6» مع الفنان أحمد مكي، وتصدر محركات البحث وتريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها فى الحلقة الثالثة من المسلسل الذي قدمت به شخصية «الكبيرة فحت» عمة الكبير، وخطفت الأضواء بعد الأداء المميز والكوميدى في المسلسل.