كليات تحذر من الكورسات التأهيلية لاختبارات القدرات: لا تمثلنا

حذرت الكليات التي تشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، من أي كورسات تأهيليه لا تتبعها، بالتزامن مع قرب انطلاق الاختبارات والتي تعقد في الكليات وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة.

«ماضي»: ليس لنا علاقة بأي كورسات خارجية

قال الدكتور محمد ماضي، عميدة كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف، إن أي كورسات خارجية تأهيلية لطلاب الثانوية العامة بشأن اختبارات القدرات لا تتبع الكلية على الاطلاق، موضحًا أن اختبارات القدرات تقيس الموهبة والإبداع لدى الطالب ويمكن التدريس على ذلك بدون أي كورسات خارجية.

وأضاف «ماضي» لـ«الوطن»، أن الكلية كثفت من استعداداتها لاستقبال الطلاب لأداء اختبارات القدرات عقب تحديد الموعد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحاً أنها تخدم 10 محافظات بداية من محافظة أسوان حتى الأقصر والفيوم، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد ماضي، أن الكلية تقبل ما يقرب من 150 طالبًا خلال العام الدراسي الجديد تعمل على تأهيلهم لسوق العمل من خلال تنمية مهاراتهم بشكل جيد وتدريبهم.

«إعلام القاهرة»: الكورسات التأهيلية لا تمثلنا

وقالت كلية الإعلام جامعة القاهرة، في منشور لها، إنه لا توجد أي كورسات تأهيلية لاختبارات القدرات وأن أي شخص يشارك بالتدريس في الكورس غير تابع للكلية ولا يمثل الكلية وتعتبر مشاركته بصفة شخصية وتنفى الكلية مسؤوليتها عن أي كورس يعلن عنه ويتضمن اسم الكلية.

الكليات التي تشترط اختبارات قدرات

- كليات التربية الرياضية.

- الجامعات التكنولوجية.

- كليات التربية الفنية.

- كليات التربية الموسيقية.

- كليات الفنون التطبيقية.

- كليات الإعلام.

- كلية الفنون الجميلة.

- كليات التمريض.

- كليات الفنون الجميلة «عمارة».