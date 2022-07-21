«المحامين» تشكل لجنة لتلقي طلبات التظلم في الانتخابات على مقعد النقيب

أصدر مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، قرارًا من خمسة بنود بشأن الانتخابات التي تجري على منصب النقيب العام.

وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وعلى قرار مجلس نقابة المحامين بجلسة 8/5/2022 . قررنا تشكيل لجنة تلقى طلبات الطعون والتظلمات والتنازلات من كل من:

1. مجدي فهمي.

2. محمود فهمي

3. نبيل الشافعي.

وتقدم الطلبات باسم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات وكذا الطعون والتنازلات إعتبارًا من يوم 23/7 حتى يوم 26 /7، ويتولى مجدي فهمي أمين سر اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وعرض التظلمات أو الطعون فور ورودها على رئيس اللجنة، كما تقدم التنازلات شخصيًا إلى اللجنة المختصة أو بوكالة رسمية خاصة بالتنازل على أن يوقع العضو المتنازل أمام اللجنة المختصة بتلقى الطلبات.

ونص القرار على أن الفصل في الطعون والتظلمات في موعد غايته 30/7.

وجاء عدد المرشحين للانتخابات يصل إلى ٢٣ مرشحا وهم المتقدمون بأوراق ترشحهم في اليوم الأول:

1 ـ سامح محمد معروف عاشور

2 ـ أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب

3 ـ عبدالحليم علام عبدالحليم علام

4 ـ نبيل حسن عبدالسلام مرسي

5 ـ محمد رجب أحمد البرديسي

6 ـ فرج عاشور محمود محمد

7 ـ أسامة درويش أحمد سنة

8 ـ إبراهيم محمد قرني عبدالمعبود

9 ـ عمر جلال حسن محمد هريدي

أسماء المتقدمون بأوراق ترشحهم في اليوم الثاني :

1 ـ شادي طلعت إبراهيم سليمان

2 ـ أحمد علي إبراهيم جمعة

3 ـ علي محمد فتوح حسين

4 ـ محمد المنتصر عبدالمنعم علي

5 ـ أحمد سعيد محمد علي حلاوة

أسماء المتقدمون بأوراق ترشحهم في اليوم الثالث

1 ـ السيد أحمد السيد أبوالعنين

2 ـ فؤاد سعد فؤاد سعد

أسماء المتقدمون بأوراق ترشحهم في اليوم الرابع

1ـ ياسر عبداللاه محمد بخيت

أسماء المتقدمون بأوراق ترشحهم في اليوم الخامس والأخير

1 ـ منشاوي غانم محمد جابر

2 ـ عبدالحسيب محمد عبدالعزيز إبراهيم

3 ـ ساهر محمد إبراهيم علوان

4 ـ هشام محمد أحمد محمد عياد

5 ـ خالد كمال حافظ محمد حافظ6 ـ فاطمة الزهراء محمد علي غنيم

وسيتم الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات يوم الجمعة الموافق 22/7/2022، ويبدأ تلقى التنازلات والاعتراضات والطعون يوم السبت 23/7/2022 وحتى يوم الثلاثاء 26/7/2022، والفصل فى التظلمات والتنازلات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى موعد غايته يوم السبت 30/7/2022.

إجراء الانتخابات

ومن المقرر أن تجرى انتخابات المحامين يوم الأحد الموافق 4/9/2022، كما تحدد لانتخابات الإعادة في حال عدم نجاح أحد المرشحين من الجولة الأولى يوم الأحد الموافق 11/9/2022.