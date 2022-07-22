اخر ما كتبه ضحية مشاجرة أسيوط: اللهم ارزقني توبة قبل موتي»

شهدت قرية النخيلة التابعة لمركز ومدينة أبوتيج قبل قليل، مشاجرة بسبب لهو الاطفال على إثرها أصيب أحد شباب القرية ويدعى فرغلى سامح بطلق ناري بالرأس، نُقل على إثره إلى مستشفى أسيوط الجامعي بقسم الإصابات لخطورة موقفه ومحاولة إنقاذه.

يذكر أن آخر ماكتبه فرغلى سامح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اللهم إن دانى أجلى وانقطع عملى فارزقنى قبل موتي توبة وعند الموت شهادة، وإذا وضعت فى قبرى عاملنى بكرمك وفضلك، وارزقنى بمن يدعو لى بعد موتى».

أهالي القرية يثنون عليه ويدعون له

ويتمتع فرغلى وسط شباب قريته بحسن السمعه وطيب الخلق وعدم التأخر فى خدمة الغير فهو موظف بالوحدة المحلية التابعة لقريته شاب يذكره الكثيرون بالخير والرجولة والهدوء فى تعامله.

تفاصيل الواقعة

الجدير بالذكر أن مشاجرة وقعت بقرية النخيلة، إحدى قرى مركز ومدينة أبوتيج في أسيوط مشاجرة بسبب لهو الاطفال تطور الأمر على إثرها استخدام سلاح نارى وإطلاق أعيرة نارية صوب المجنى عليه إصابته بالرأس، ونقل على الفور الى مستشفى اسيوط الجامعى لمحاولة انقاذه لخطورة الاصابة وعمل كردونات امنيه داخل القرية للسيطرة على الوضع وتحسبا لأي تطورات أخرى وضبط المتهمين من أطراف المشاجرة.