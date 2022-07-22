لو بتحب التسوق أونلاين.. فرصتك لعروض بتخفيضات 80% ونصائح قبل ما تشتري

إذا كنت من عشاق الشراء «أونلاين»، فإليك مجموعة من العروض التي تساعدك على شراء احتياجاتك وأنت في منزلك، هذه العروض أعلنت عنها مجموعة من شركات التجارة الإلكترونية.

وبلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر عام 2021 ما يزيد عن 4.9 مليار دولار، حيث تحتل المرتبة الثانية في حجم التجارة الإلكترونية على مستوى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بحسب إبراهيم عشماوي مساعد أًول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

نون تطلق عرضها الأصفر بتخفيضات 80%

أولى هذه المنصات هي نون التي أطلقت عرضها الأصفر، بدءًا من اليوم الجمعة وحتى 28 يوليو، حيث تصل التخفيضات إلى 80%، على الأزياء مثل أديداس وسكيتشرز وديفاكتو، بالإضافة إلى خصم يصل إلى 70% على أحدث النظارات، وخصومات على ساعات كاسيو، ومنتجات التجميل والعطور، وتخفيضات على الإلكترونيات والهواتف الذكية بنسبة 15%، وغيرها من المنتجات.

جوميا تقدم عروضا تصل إلى 30%

فيما قالت منصة جوميا للتجارة الإلكترونية إن لديها خصومات كبيرة تتخطى الـ 30% على عدد من المنتجات المختلفة والملابس والهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى تقديم بعض المزايا المتعلقة بالتوصيل المجاني للعملاء.

تخفيضات في أمازون والتوصيل مجاني

وأعلنت منصة التجارة الإلكترونية أمازون، عروضا لعملائها في مصر بتخفيضات تصل إلى 30%، من خلال «عرض اليوم»، بالاضافة إلى إماكنية توصيل المنتج فى نفس اليوم مجانًا والدفع عند الاستلام.

نصائح للشراء أونلاين

وقدم مهدي العلبي خبير التجارة الإلكترونية عددًا من النصائح لمحبي التسوق أونلاين، وذلك عبر التأكد من تقييم مرتفع للبائع الذي تود الشراء منه، وقراءة التعليقات على المنتجات التي يبيعها، وفي حالة اكتشاف أي مشكلة يجب عليك البحث عن بائع آخر بتقييم أعلى، وضرورة الشراء من المواقع الموثوق بها، وعدم الوقوع في فخ التصيد الذي يتم من قبل القراصنة.