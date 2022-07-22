الرئاسة الفرنسية: «مصر شريك مهم لنا في كل الملفات»

صرح القصر الرئاسي في فرنسا «الإليزيه»، بأن مصر شريكًا مهمًا لفرنسا، وأن المشاورات مستمرة مع القاهرة في كل الملفات، وذلك تعقيبًا على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى فرنسا.

وذكر القصر الرئاسي الفرنسي، في تصريحات لقناة «سكاي نيوز»، أن الطاقة وتداعيات الحرب في أوكرانيا محوران أساسيان في مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم.

السيسي يزور باريس تلبيًة لدعوة ماكرون

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم صباح اليوم بزيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيسين تتناول عدداً من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كل المستويات.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقا..