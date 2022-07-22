المخدرات والأدوية غير المسجلة تقود صيدليا وعاملا للسجن والغرامة

أسدلت محكمة جنايات بنها الستار على قضيتي إتجار في المواد المخدرة اتهم فيهما صيدلي وعامل بمطعم في دائرة مركز بنها بتهمة التجارة في المخدرات وحيازة الأدوية غير المسجلة في وزارة الصحة والهيروين والأسلحة النارية، حيث قررت المحكمة حبس الأول 15 عاما والثاني 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

تفاصيل سقوط صيدلي بحوزته مواد مخدرة

وقضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لصيدلي بتهمة حيازة مخدر الترامادول والبرازولام وأدوية طبية غير مسجلة بوزارة الصحة واخري منتهية الصلاحية بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم «أحمد.ع»، 33 عاما، صيدلي، أحرز جوهراً مخدراً «الترامادول» بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (Tapantadol) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ومادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (البرازولام) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما عرض للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها.

كما حاز بقصد الإتجار سلعة مجهولة المصدر عقاقير غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.

وأثبتت التحقيقات في الواقعة من واقع تقرير المعمل الكيماوي 121 قرصا أبيض اللون داخل غلافهم الطبي و54 قرص أحمر اللون داخل غلافها الطبي وكيس بلاستيكي يحوي أقراصا مفتتة عبارة عن نصف قرص أبيض اللون وفتات لأقراص حمراء اللون ثبت أن الأقراص والفتات للترامادول المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات و58 قرصا أحمر اللون داخل غلافهم الطبي ثبت أن الأقراص تحتوي على Tapantadol المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات و8 شرائط مدون عليها Xanax يحووا 77 قرصا ثبت أن الأقراص تحتوي على مادة، والبرازولام المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات.

6 سنوات لعامل للإتجار في المخدرات

في سياق متصل، قررت المحكمة بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لعامل بمطعم بتهمة الإتجار بمخدر الهيروين وحيازة سلاح ناري فرد خرطوش بدائرة مركز شرطة بنها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم «مصطفى ح»، 36 عاما، عامل بمطعم، أحرز جوهراً مخدرا «هيروين» بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بسيارته أو إحرازه.