حملة مفاجئة لإجراء تحاليل مخدرات لسائقي أتوبيسات النقل الجماعي بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم شن حملة مفاجئة لإجراء تحاليل مخدرات لسائقي أتوبيسات النقل الجماعي الخاصة بموقف الأتوبيسات بالمعلمين بحي غرب مدينة أسيوط من خلال لجنة تضم مسؤولي المواقف ومديرية الصحة ومباحث المرور لفحص قائدي هذه الأتوبيسات للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة حفاظًا على سلامة وأرواح المسافرين، ويأتي ذلك على خلفية حادث أتوبيس النقل الجماعي الذي انطلق من سوهاج لمحافظة القاهرة وتعرض لحادث بالطريق الصحراوي بالمنيا وتسبب في مصرع وإصابة العشرات من المواطنين من محافظة أسيوط.

استمرار الحملات والكشف عن المخدرات

وأكد محافظ أسيوط على استمرار شن الحملات بالتنسيق بين كل الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصة تعاطي المواد المخدرة من خلال حملات مفاجئة لفحص قائدي أتوبيسات النقل الجماعي والكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب.

حملة مفاجئة لتحليل المخدرات

من جانبه، أوضح يسري سند مدير إدارة المواقف التابعة للمحافظة إنه تم شن حملة مفاجئة لتحليل المخدرات لسائقي النقل الجماعي الخاص بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والكشف على السائقين والتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح المواطنين من مرتادي هذه الأتوبيسات التابعة لشركات النقل الجماعي الخاصة التي تخضع لوزارة النقل، لافتًا إلى أن الحملة تمت من قبل المساعدة من إدارة المواقف للحد من الحوادث وضمت الحملة مسؤولين من مديرية الصحة ومباحث المرور ومكافحة المخدرات وتم فحص جميع السائقين التابعين للشركات الخاصة المتواجدين بموقف الأتوبيسات «محافظات» بحي المعلمين، مشيرًا إلى استمرار هذه الحملات بشكل مفاجئ واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية.