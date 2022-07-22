7 شواطئ بالإسكندرية كاملة العدد بعد انتهاء ماراثون الثانوية

سجل 7 شواطئ في الإسكندرية، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، كامل العدد حيث وصلت نسبة الإشغال إلى 100%، وذلك في أول ويك إند بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث استقبلت المحافظة رحلات اليوم الواحد من كافة المحافظات وأعداد كبيرة من المصطافين من المحافظات المجاورة، وذلك للاستحمام في شواطئ المدينة مع إلقاء الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عدد من التحذيرات علي المصطافين وضرورة الالتزام بالتعليمات.

7 شواطئ بالإسكندرية تغلق أبوابها.. كاملة العدد

وأغلقت 7 شواطئ في الإسكندرية بوابتها بسبب وصول نسبة الإشغال إلى 100%، وذلك لأول منذ بداية موسم الصيف، حيث توافدت أعداد كبيرة من المصطافين علي الشاطئ، بسبب انتهاء امتحانات الثانوية العامة وقبل بدء مرحلة التنسيق وظهور النتيجة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن 7 شواطئ في الإسكندرية أغلقت بوابتها بسبب اكتمال العدد ووصول نسبة الإشغال إلى 100% منذ العاشر صباحا، وهي شواطئ ميامي العام وفريسكا المميز والمندرة المجاني والفنار المميز والعصافرة المميز وشاطئ اسكندر الخدمة، شاطئ إدوار خليل.

إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية بعد انتهاء الثانوية العامة

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن نسبة الاشغال لشواطئ القطاع الشرقي تجاوزت الـ 90٪ بينما وصلت نسبة اشغال شواطئ القطاع الغربي من المكس حتي سيدي كرير) 50٪، مؤكدًا على توجيه رحلات اليوم الواحد والمصطافين إلي شواطئ بحري، حيث الإقبال متوسط وذلك بسبب وصول رحلات قادمة من المحافظات إلي جانب أهالي المحافظة.

شواطئ الإسكندرية تستعد لاستقبال المصطافين

فيما استعدت شواطئ الإسكندرية لاستقبال المصطافين ورحلات اليوم الواحد وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة حيث توافدت الرحلات منذ فجر اليوم، مع مناشدات السياحة بضرورة اتباع التعليمات وفرق الإنقاذ لمنع حالات الغرقى في المدينة.