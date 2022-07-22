من هي الفنانة نوال الصغيرة.. عملت راقصة استعراضية واعتزلت الفن

تقام بعد قليل صلاة الجنازة على جثمان الفنانة نوال الصغيرة، التي رحلت عن عالمنا في مساء أمس، بعد صراع مع المرض، وفقا ما أعلنته ابنتها الفنانة نهلة سلامة عبر حسابها على «فيس بوك»، قائلة: «حبيبتي يا أمي وعشقى وكل حياتي»، وطالبت من الجمهورها وأصدقائها الدعاء لوالدتها بالرحمة.

جنازة الفنانة نوال الصغيرة

وكشفت نهلة سلامة، موعد جنازة والدتها الفنانة نوال الصغيرة، حيث سيشيع الجثمان، من مسجد مصطفى محمود في المهندسين، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة، بينما تستقبل العزاء في منزلها بشارع جامعة الدول مساء اليوم.

من هي الفنانة نوال الصغيرة

ويبحث الجمهور عبر محركات البحث على الإنترنت، عن الفنانة نوال الصغيرة، حيث دخلت مجال التمثيل في طفولتها وشاركت بفيلم «الباب المفتوح» للمخرج هنري بركات، وبطولة فاتن حمامة، ثم لمع نجمها بعد ذلك في الرقص حيث عملت كراقصة استعراضية خلال الستينات والسبعينات، واشتهرت بتقديم الرقصات في عددا من الأفلام السينمائية الشهيرة منها «العتبة جزاز» و«أنا الدكتور»، كان آخرهم «الحب الحرام» في 1971.

سبب انفصال والدتها الفنانة نوال الصغيرة عن زوجها

وتزوجت الفنانة نوال الصغيرة، من العازف فاروق سلامة، وأنجبت ابنتها نهلة التي أصبحت نجمة سينمائية بعد ذلك، ولكن سرعان ما وقع الطلاق بينهما، وهو ما تسبب في فتور العلاقة بين «نهلة» ووالدها، حيث كشفت في لقاء تلفزيوني سابق، أن والدها كتب نصف ثروته باسم شقيقته، ويحتفظ لنفسه بالنص الثاني، وأكدت أن زوج والدتها هو من تحمل مسئوليتها.

وتحدثت نهلة سلامة عن والدتها، قائلة: «أحب أمي لأنها كل حاجة في حياتي، والدي ووالدتي انفصلوا وأنا عمري سنة، وعشت مع أمي وتعلقت بها جدا حتى الآن، أمي صعيدية كانت شخصيتها قوية وغيورة وده كان سبب طلاقها من والدي».

وتابعت في لقاء مع الإعلامية راغدة شلهوب: «فقدت حاجات كتيرة بغياب والدي، ولكن جوز أمي كان طيب جدا ومحترم، وعمي الدكتور جمال سلامة، كان مهتم بي جدا، وهناك مواقف تواجد والدي فيها بجانبي».