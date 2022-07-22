ما هو حكم الجمع بين زواج ابنة الخال وابنة الخالة؟.. والإفتاء تجيب

ورد سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية، من رجل يسأل في قضايا الزواج والنكاح، وجاء نص السؤال: «رجل متزوج ابنة خاله، ويرغب في الزواج من ابنة خالته، فما هو حكم الجمع بين المرأة وبين بنت عمتها؟، وأجابت دار الافتاء على هذا السؤال في الفتوى التي تحمل الرقم 17279.

الجمع بين امرأتين في عصمة رجل

وقالت الإفتاء في إجابتها، إنه يجوز شرعًا الجمع بين المرأة وبنت عمتها، وبين المرأة وبنت خالها، لعدم وجود سبب من أسباب التحريم للجمع بينهما في عصمة رجل، وذلك لأنَّ الجمع الذي لا يحلّ هو الجمع بين امرأتين كلتاهما مَحْرَم للأخرى، بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلًا لم يحلّ له الزواج بتلك المَحْرَم.

وعلى ذلك: «يحلُّ للسَّائل أن يتزوجَ ببنت خالته على بنت خاله ويجمع بينهما، لأنَّ واحدة منهما ليست بمَحْرَمٍ للأخرى، ولو فُرِضت إحداهما رجلًا حلَّ له التزوج بالأخرى، وهذا إذا لم يكن هناك مانع آخر يمنع زواج السائل ببنت خالته. وبهذا عُلِمَ الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم».

حكم زواج الأخت في الرضاعة

وفي سياق آخر، تناولت دار الافتاء المصرية عدد الرضعات المحرمة في الزواج، قائلة، أن الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع السالفة الذكر.

ولفتت دار الإفتاء المصرية، أن من يحرم بالرضاعة من النساء الآتي:

1- الأم من الرضاعة: وهي المرأة التي أرضعت الطفلَ خمس رضعات مشبعات متفرقات فتصبح أمًّا له من الرضاعة، سواء أَرْضَعَت أحدًا معه أم لم تُرضِع.

2- البنت من الرضاعة: وهي الطفلة التي رضعت من الزوجة خمس رضعات مشبعات متفرقات، ويكون لبن هذه الزوجة بسبب الزوج، فإن لم يكن بسببه لم تكن بنتًا له من الرضاعة.

3- الأخت من الرضاعة: وهي من اجتمعت مع الراضع على ثدي واحد، ولا يعني الاجتماعُ الزمني، بل أن تُرضِع امرأةٌ واحدةٌ طفلًا وطفلةً خمس رضعات مشبعات متفرقات، سواء أكانت هذه المرأة هي أمَّ الطفل، أَو أمَّ الطفلة، أَو امرأةً أخرى أرضعتهما، وسواء رضع هذا الطفل في نفس الزمن الذي رضعت فيه هذه الطفلة، أو في غير ذلك الزمن، فالعبرة بالمرأة التي أرضعتهما، فلو رضع طفلٌ من امرأة ومرَّت سنوات ثم رضعت طفلةٌ من نفس المرأة خمس رضعات مشبعات متفرقات فهي أخت له من الرضاعة، وكذلك العكس.

الخالة والعمة وبنت الأخ والاخت

4- الخالة من الرضاعة: وهي المرأة التي تعد أختًا لأمه من الرضاعة، بأن تجتمع هي وأمه على ثدي واحد، بالتفصيل المذكور سابقًا.

5- العمة من الرضاعة: وهي المرأة التي تعد أختًا لأبيه من الرضاعة؛ بأن تجتمع هي وأبوه على ثدي واحد بالتفصيل المذكور سابقًا.

6- بنت الأخت من الرضاعة: وهي المرأة التي رضعت من الأخت بالتفصيل المذكور سابقًا.

7- بنت الأخ من الرضاعة: وهي الطفلة التي تعد بنتًا للأخ من الرضاعة؛ بأن تُرضِع زوجةُ الأخ طفلةً خمس رضعات مشبعات متفرقات ويكون الأخ هو السبب في هذا اللبن الذي ترضعه هذه الطفلة.