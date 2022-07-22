رابط التسجيل للصف الأول الثانوي 2022.. وخطوات التقديم

يبحث كثير من أولياء الأمور عن طريقة التقديم لأبنائهم في الصف الأول الثانوي خصوصاً بعد إتاحة الوزارة التقديم إلكترونياً وإمكانية التقديم للانتساب الصف الأول الثانوي العام إلكترونيًا، حيث يتم القبول بناءً على عدد درجات الطلاب، وسيكون التقديم أونلاين في البداية وبعدها يتم تسكين الطلاب على المدارس وفق الداجات.

ونعرض لكم في التقرير التالي رابط وخطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2022 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2022

وبحسب المعلن من وزارة التربية والتعليم فقد تم إتاحة موقع التنسيق للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من خلال الدخول على موقع التنسيق الرسمي أو الدخول بشكل مباشر من هنــا.

خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2022

وحتى تتمكن من تسجيل الرغبات يجب اتباع الآتي:

- الدخول على موقع التنسيق الرسمي.

- تسجيل الدخول من خلال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاص بالطالب، أو التسجيل الدخول على حسابه الشخصي للطالب.

- يتم بعدها اختيار أيقونة الدخول إلى التنسيق.

- ثم الضغط على المزيد للاطلاع على شروط وإرشادات تسجيل التقديم للصف الأول الثانوية، ومشاهدة خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

- يقوم الطالب بعدها بالضغط على أيقونة استيفاء الرغبات، والمدارس القريبة من المحيط السكني.

- اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

- بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات يجب الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

- في النهاية يجب الضغط على حفظ الرغبات.

- إذا كنت متأكد من الرغبات وهي النهائية، يتم الضغط على ارسال الاستمارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد شددت على الطلاب المتقدمين للتنسيق بالمدارس الثانوية بأنه سيكون إلكترونيًا وفق قواعد كل المديرية، وضرورة سرعة البت في طلبات الطلاب المقدمة للمدرسة.