الصين تكتشف أول إصابة بسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

ذكرت وزارة الزراعة الصينية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الصين اكتشفت أول إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا العام بعد تفشي الفيروس «إتش 5 إن1» بين الطيور البرية في مقاطعة قينغهاي بشمال غرب الصين، وفقا لموقع «يورونيوز».

أول حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور فى الصين

وأضافت الوزارة، أن السلطات المحلية أعدمت وتخلصت من 273 طائرا مصابا ولم يتم اكتشاف أي إصابة في الدواجن.

يذكر أن فريق بحث صيني، نجح الأسبوع الماضي، في أن يحدد بشكل منهجي أصل وتطور وانتشار فيروس «إتش 5 إن1»، الذي تسبب في تفشي إنفلونزا الطيور في العالم.

انتشار إنفلونزا الطيور فى الصين

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، كشفت الدراسة التي أجراها معهد هاربين للبحوث البيطرية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، أن فيروس «إتش 5 إن1» المنتشر حاليا ظهر في هولندا في أكتوبر 2020، بصفته إعادة تركيب لفيروس إنفلونزا الطيور «إتش 5 إن8» مع أنواع فرعية مثل «إتش 1 إن1»و«إتش 3 إن8».