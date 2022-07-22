باستثمارات 700 مليون جنيه.. كيف حولت «الدلتا للصلب» خسائرها إلى أرباح؟

قال الدكتور محمود الفقي، العضو المنتدب لشركة الدلتا للصلب، إن حجم الاستثمار الذي تم ضخه، من أجل تطوير الشركة منذ عام 2016، حتى الآن، بلغ 30 مليون دولار في أفران إنتاج عروق الصلب، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في المسبك بلغت 20 مليون يورو، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى نحو 700 مليون جنيه مصري.

إنتاج خام البلت حول الخسارة لربح

أضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على فضائية «DMC»، أنه قبيل البدء في إنتاج خام البلت، وصلت الخسائر إلى 80 مليون جنيه في العام، ومع بدء أول إنتاج تجريبي للشركة، انخفضت الخسارة إلى 49 مليون جنيه، وخلال العام المالي السابق، تحولت الشركة من الخسارة للربحية، بواقع 25 مليون جنيه.

30 مليون جنيه أرباح متوقعة

أوضح العضو المنتدب لشركة الدلتا للصلب: «إحنا بنعمل الإقفال المالي السنة دي، ونتوقع أن تصل الأرباح إلى 30 مليون جنيه، وهنطور الربحية خلال السنوات المقبلة، حيث أن الشركة لم تتخل خلال الفترات السابقة، عن حفاظها على العاملين، وخلال المرحلة الحالية، تضم الشركة 700 عامل، ومن المتوقع تعيين 300 عامل خلال العام المالي الجديد».

وأكد أن حجم العمالة غير المباشرة، يصل تعدادها إلى 150 فردا، بخلاف الموردين والعملاء، حيث أن المنظومة يتم عليها التداول بعدد عاملين غير رسمي، بشكل أكبر مما هو عليه الأمر حاليا.

مرحلة جديدة من إنتاج الأفران

وتابع: «المرحلة الثانية من الأفران، هتبدأ إنتاجها في شهر ديسمبر من العام الجاري، خاصة مشروع المسابك، وبتساهم الشركة في صناعة الألومنيوم والفيروسيليكون والفيرومنجنيز، وبنساهم مع هيئة سكك حديد مصر، وبننتج فرامل القطارات، وكمان بنمول مجموعة صناعات استراتيجية كبرى».