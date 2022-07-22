خلع ملابسه في الشارع.. مختل عقليا يثير حالة من الذعر بأكتوبر

حالة من الذعر أثارها شخص، بإحدى المناطق السكنية في مدينة 6 أكتوبر، تبين من هيئته أنه مختل عقليا، بعدما خلع ملابسة وسط الشارع أمام المارة، وكان في حالة «هياج تام»، وأخذ يهذي بعبارات غير مفهومة، ما تسبب في ذعر واستياء المواطنين، خصوصا النساء والأطفال في الشارع.

السيطرة عليه وتسليمه للشرطة

تمكن 4 من سكان الشارع، الذي شهد الواقعة، من السيطرة على الشخص، وقاموا بتسليمه إلى الشرطة، بعد حالة الفوضى التي أثارها، حيث تسبب في حالة من الاستياء بين المواطنين.

غرفة العمليات تتلقى بلاغات من المواطنين

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت عددا من البلاغات، تفيد بوجود مختل عقليا في حالة هياج تام في أحد شوارع 6 أكتوبر، وبوصول القوة الأمنية، إلى مكان الواقعة، تبين سيطرة 4 من أهالي المنطقة عليه، بعد تجرده من ملابسة وسط الشارع أمام المارة، وتمتمته بعبارات غير مفهومة.