حبس عاطل ومسجلي خطر قتلوا وأصابوا 3 آخرين في مشاجرتين بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل في القناطر لاتهامه بقتل وإصابة شقيقين في مشاجرة بمنطقة شلقان ومسجلي خطر بقليوب لقيامهما بالتشاجر مع فران في مشاجرة بسبب الخلافات في قليوب، وطلبت الجهات المعنية تحريات المباحث في الواقعة والتصريح بدفن جثة قتيل مشاجرة القناطر والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهما.

تفاصيل مشاجرة القناطر

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بين طرفين ومصرع شخص وإصابة شقيقه على يد عاطل، بسبب خلافات الجيرة بمنطقة شلقان دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من «م.ش» مبيض محارة، 28 سنة، وشقيقه «أ.ش» 22 سنة مبيض محارة، مع «ن.م» 22 سنة عاطل، بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير باستخدام سلاح ناري -فرد خرطوش- وأطلق أعيرة نارية صوبهما، أصيب خلالها المجني عليهما بشظايا الخرطوش أودت بحياة الأول وإصابة الثاني.

جرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى بنها العام والمصاب لمستشفى قليوب وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وصرحت جهات التحقيق بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

تفاصيل مشاجرة قليوب

وفي قليوب، كان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي باستقبال شخص مصاب بعدة جروح قطعية بالرأس وكسر بالكوع وجروح متفرقة بالجسم وكذلك شظايا خرطوش بمناطق متفرقة.

وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير ع م 21 سنة، فران مقيم دائرة القسم بمنطقة سيدي عبد الرحمن قام كلا من «إ إ م» عاطل وشهرته الحداد 42 سنة، مسجل خطر سبق اتهامه في 10 قضايا، و«ع م» 22 سنة عاطل سبق اتهامه في قضيتين، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية وسلاح ناري فرد خرطوش، وأحدثا إصابته المشار إليه، وذلك بسبب وجود خلافات بين المتهمين وبين شقيقه «ع م ع».

وتمكن رجال المباحث بالقسم من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وبإرشادهما تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.