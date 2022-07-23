«كنت داخل أسرق بس».. اعترافات المتهم بقتل جارته لسرقة حافظة نقودها بحلوان

«كنت داخل أسرق بس».. بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل جارته خنقا داخل منزلها في حلوان اعترافاته أمام جهات التحقيق، وأضاف المتهم بأنه يعاني من أزمة مالية فقرر سرقة المجني عليها لعلمه باحتفاظها بأموال داخل منزلها، وتابع المتهم بأنه قرر يوم ارتكاب الواقعة دخول شقة المجني عليها لسرقتها.

وأردف المتهم أنه أثناء تواجده بالشقة والبحث عن مكان احتفاظها بالأموال استيقظت وفجأة كانت أمامه، ولم يجد أمامه سوى أنه ضربها حتى سقطت على الأرض ثم خنقها حتى تأكد من وفاتها، وأشار المتهم إلى أنه ظل يبحث عن الأموال التي تحتفظ بها المجني عليها، ولكنه لم يجد سوى حافظة نقودها بها مصروف البيت، فأخذ حافظة النقود وهرب حتى وجد رجال المباحث يلقون القبض عليه.

بداية البلاغ

يذكر أن مأمور قسم شرطة حلوان قد تلقى بلاغا بالعثور على ربة منزل مقتوله داخل شقتها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «نعمة. م» في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أنها مخنوقة، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة من أعمال العنف، كما تبين وجود بعثرة في محتويات الشقة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

التحريات

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليها عاطل، حيث رصدته كاميرات المراقبة أثناء خروجه في وقت معاصر من ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنها التحريات إيدها وأعترف بارتكابه الواقعة بهدف السرقة، وأرشد المتهم على حافظة النقود الخاصة بالمجني عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.