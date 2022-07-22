ذبحوه ورموه في ترعة.. القبض على 3 أشخاص أنهوا حياة مسن لسرقته بالمحلة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، لغز اختفاء مسن في العقد السابع من عمره منذ 4 أيام في ظروف غامضة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي طالبت بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ باختفاء «حسين. م. ع. و» 66 عاما، منذ 4 أيام، ومقيم بمنطقة أرض الزغل بدائرة قسم ثالث المحلة، وذلك في ظروف غامضة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الاختفاء.

العثور على الجثة داخل الترعة

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث المحلة، العثور على جثة مسن في إحدى ترع، على أطراف مدينة المحلة الكبرى، وتبين أنها تحمل مواصفات نفس الشخص المختفي، وبها إصابات ظاهرية، وطعنات في الصدر والرقبة، وتحطيم الرأس، وبالمعاينة تبين أن الواقعة فيها شبهة جنائية من 3 أشخاص.

وأثناء تتبع خط سير المجني عليه وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ، تبين قيام أحد الأشخاص باستدراج المجني عليه عقب خروجه من أداء صلاة العشاء يوم الاثنين الماضي إلى مكان بعيد، بزعم الاتفاق معه على نقل أجولة رمل وطوب وعقب جلوسه معه، وقيامه بالاتصال بـ2 آخرين، وعقب وصولهما ضربوا المجني عليه بجسم صلب على رأسه وذبحوا رقبته وطعنوه عدة طعنات بقصد سرقته والاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته، ثم تخلصوا من المجني عليه بإلقائه في ترعه، وفروا هاربين.

ضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وأماكن اختبائهم وإلقاء القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.