مجلس السيادة السوداني يعلن ترك حكم البلاد للمدنيين

قال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن مجلس السيادة السوداني قرر بصورة صادقة ترك أمر الحكم للمدنيين، متابعا: «نراقب ونتابع المخططات الداخلية والخارجية التي تتربص بالبلاد»، وذلك في خبر عاجل على شاشة العربية الإخبارية، نقلته عن وكالة السودان للأنباء.

وأضاف «دقلو»: نراقب ونتايع المخططات الداخلية والخارجية التي تتربص بالبلاد، وأؤكد التزامي بالعمل مع الجيش والالتزام بمهامنا الدستورية، وسنعمل وفق التزامنا على إصلاح المنظومة العسكرية».

وتابع: «انتشار الصراعات القبلية والكراهية والعنصرية ستقود السودان للانهيار، وهناك مخططات تتربص بالسودان وندعو للتكاتف للتصدي للمخاطر التي تواجه البلاد»