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محمود مسلم

مجلس السيادة السوداني يعلن ترك حكم البلاد للمدنيين

كتب:

محمد عزالدين
01:18 ص | السبت 23 يوليو 2022
محمد حمدان دقلو

محمد حمدان دقلو

قال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن مجلس السيادة السوداني قرر بصورة صادقة ترك أمر الحكم للمدنيين، متابعا: «نراقب ونتابع المخططات الداخلية والخارجية التي تتربص بالبلاد»، وذلك في خبر عاجل على شاشة العربية الإخبارية، نقلته عن وكالة السودان للأنباء.

وأضاف «دقلو»: نراقب ونتايع المخططات الداخلية والخارجية التي تتربص بالبلاد، وأؤكد التزامي بالعمل مع الجيش والالتزام بمهامنا الدستورية، وسنعمل وفق التزامنا على إصلاح المنظومة العسكرية».

وتابع: «انتشار الصراعات القبلية والكراهية والعنصرية ستقود السودان للانهيار، وهناك مخططات تتربص بالسودان وندعو للتكاتف للتصدي للمخاطر التي تواجه البلاد»

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