أهم عشر مدارس بعد الإعدادية.. اعرف شروط القبول والحد الأدنى للمجموع

أهم عشر مدارس بعد الإعدادية تشمل مختلف التخصصات، تقدمها «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية بالتزامن مع بدء التنسيق للحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022، حيث وفرت وزارة التربية والتعليم، مجموعة من المدارس البديلة للثانوية العامة للراغبين في ذلك، فما هي شروط القبول بهذه المدارس وما هي تفاصيل الدراسة بها.

أهم عشر مدارس بعد الإعدادية، منها مدرسة نيو مودرن بلاست الثانوية الفنية، وهي ضمن قائمة مدارس التعليم المزدوج بمحافظة القاهرة، تعتبر بديلة عن الثانوية العامة، فهي تقبل الطلاب فقط الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وفق مجموعة من الضواطب الشروط سواء ضوابط تتعلق بالمجموع أو أخرى تتعلق بالاختبارات والمقابلة الشخصية.

وعن شروط القبول بالمدرسة وهي ضمن أهم عشر مدارس بعد الإعدادية، يقول المهندس محمد يوسف، مدير المدرسة: تقبل الذكور فقط نظراً لطبيعة تخصصها في البلاستيك، فهي تقتصر على تخصص تشغيل ماكينات بلاستيك والدراسة بها 3 سنوات، موضحاً أنها مدرسة داحل مصنع غير المدارس الصناعية لأن المدارس الصناعية كيان بأقسام متعددة لكن فكرة المدرسة داخل مصنع تعني أنها تتخصص في نفس تخصص المصنع.

اعرف تفاصيل أهم عشر مدارس بعد الإعدادية

ويضيف «يوسف» لـ«الوطن»، أن ضمن شروط القبول إجتياز الطالب ثلاثة اختبارات تحريرية في اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي بجانب مقابلة شخصية للوقوف على ثقافته وتشترط أيضاً أن يكون الطالب لائق طبياً.

وأكد مدير المدرسة، أنه يتم تخريج الدفعة الأولى العام الدراسي المقبل 2022-2023 الطالب يحصل على دبلوم صناعي 3 سنوات تخصص فني تشغيل ماكينات بلاستيك، لافتاً إلى وجود تنسيق كامل مع الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم في القاهرة والدكتور خالد عباس، مدير التعليم المزدوج.

حوافز شهرية للطلاب

تؤمن الشركة القائمة على المدرسة على الطالب بـ150 ألف جنيه في العام الدراسي، لأن الطالب يتدرب لمدة 4 أيام في المصنع: «وارد تحصله أي إصابة»، كما يحصل الطالب على حافز مادي شهرياً 400 جينه لطالب الصف الأول و500 جنيه لطالب الصف الثاني و700 جنيه لطالب الصف الثالث، بجانب توفير الزي المدرسي ووجبات غذائية، بحسب ما أكده محمد يوسف.

يحصل الطالب على بدل إضافي خلال فصل الصيف أثناء التدريبات العملية في المصنع، بنسبة زيادة 50%، فيصحل طالب الصف الأول على 600 جنيه وطالب الصف الثاني على 750 جنيهاً و1050 جنيه لطالب الصف الثالث الثانوي الفني.

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع ضمن قائمة أهم عشر مدارس بعد الإعدادية

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع، هي أيضاً ضمن قائمة أهم عشر مدارس بعد الإعدادية، وبها تخصص إلكترونياً، وبحسب ما كشفه الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني في محافظة القاهرة، إنها تقبل الحاصلين على مجموع 240 درجة في الشهادة الإعدادية.

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أن من أهم عشر مدارس بعد الإعدادية تشمل أيضاً مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية في تخصص تكنولوجيا الصناعات الحيوية والحد الأدنى للقبول بها هو 250 درجة.

«سلامة»: الدراسة باللغة الإنجليزية ونؤهل لسوق العمل داخل وخارج مصر

من جانه قال حسني سلامة، المشرف على المدرسة، إن المدرسة تتبع نظام التعليم المزدوج لأنها في مصنع تكنولوجيا الصناعات الحيوية، ومزودة بأحدث التقنيات التي تساعد الطالب على التعلم بشكل جيد فبها فصول ذكية ومعمل للحاسب الآلي، موضحاً أنها تمنح شهادة دبلوم فني ثلاثة سنوات وشهادة معتمدة من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية.

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أن المدرسة تؤهل الطالب للعمل سواء داخل مصر أو خارجها، موضحاً أن الدراسة باللغة الإنجليزية أما عن إجراءات القبول فهي تتمثل في إجراء امتحان للطالب في اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم ومقابلة شخصية معه ومع ولي أمر.

وتعد مدارس التكنولوجيا التطبيقة، مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفني بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص أو العام من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني في مصر.

مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية

بحسب الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتكون المناهج الدراسية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وهي ضمن أهم عشر مدارس بعد الإعدادية، من 3 تتكون المناهج من 3 محاور أساسية وهي العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص والتدريب العملي.

قائمة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

- مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة أى-تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.