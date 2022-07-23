بعائد يصل لـ110%.. حافظ على فلوسك بشهادات أميرالد من العربي الأفريقي

يترقب أصحاب الودائع والمدخرات قرار لجنة السياسات النقدية الذي من المفترض أن يعقد خلال الأيام القليلة المقبلة لمراجعة أسعار الفائدة، وذلك للاطمئنان على ودائعهم ومدخراتهم في ظل ارتفاع التضخم الذي يشهده العالم، وأيضًا مصر نتيجة الخروج من الأزمة الاقتصادية التي شببها فيروس كورنا المستجد، والدخول في أزمة طاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية المشتعلة منذ شهور وحتى الآن.

وتسعى البنوك في السوق المصري لتقديم افضل الطرق لجذب أصحاب المدخرات والودائع إليها عبر اتاحة شهادات ادخار متنوعة بعوائد مجزية، وأبرز تلك البنوك هو البنك العربي الأفريقي الدولي، حيث يقدم البنك العربى الافريقى الدولى لعملائه شهادة ادخار أميرالد الخماسية.

شهادة أميرالد الخماسية

وبحسب مصادر مسؤولة بالبنك العربى الأفريقى فإن شهادة أميرالد الخماسية، توفر عائد تراكمي بنسبة 54%، مشيرا إلى أن البنك العربي الأفريقي رفع أسعار العائد على شهادة الادخار أميرالد الثلاثية والذي يتراوح بين 13.75% شهريا و 14% ربع سنوي و14.125% نصف سنوي و 14.25% سنويا.

شهادة أميرالد ذات السبع سنوات

وقالت المصادر، أن شهادة أميرالد الخماسية، تتوفر عائد شهري 10.375%، وعائد ربع سنوي 10.625% وعائد نصف سنوي 10.750% وعائد سنوي 10.875%، بالاضافة الى شهادة اميالد ذات السبع سنوات بعائد شهري 10.3125%، وعائد ربع سنوي بنسبة 10.5625%، بالاضافة إلي عائد نصف سنوي بنسبة 10.6875%، واخيرا العائد السنوي للشهادة ذات السبع سنوات يكون بنسبة 10.8125%، ليكون إجمالي العائد للشهادة 77%.

شهادة ادخار أميرالد ذات العشر سنوات

واشارت المصادر إلى أن البنك لديه شهادة ادخار أميرالد ذات العشر سنوات، بعائد شهري 10.25% وعائد ربع سنوي بقيمة 10.50%، وعائد نصف سنوي بقيمة 10.625%، وعائد سنوي بقيمة 10.75% ويكون إجمالي العائد 110%، مؤكدا على أن من ابرز مزايا تلك الشهادات ان العائد منها معفى من الضرائب، وتصدر الشهادة بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها بحد أدنى 5000 وإمكانية إصدار بطاقة ائتمان (فيزا – ماستر كارد) بضمان الشهادة بحد أقصى 97% من قيمته.