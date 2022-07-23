محافظ أسيوط يشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الأول لمستشفى الرمد

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الأول لمستشفى الرمد بأسيوط تحت عنوان «أمراض العيون المرتبطة بالأمراض الجهازية»، الذي تم تنظيمه بقاعة المؤتمرات بجامعة أسيوط تحت رعاية محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

جاء ذلك، وبحضور كل من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والطلاب، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، ورئيس المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل، وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور محمد سيد سعد رئيس قسم العيون بجامعة أسيوط، والدكتورة ندى محمود يوسف مدير مستشفى الرمد، والدكتور محمد سعد عبدالرحمن رئيس المؤتمر، والمشرف العلمي على مستشفى الرمد، والدكتورة رشا، وجيه، والدكتور فلورانس أيوب، والدكتورة فاتن عبدالحميد، والدكتورة هالة رمضان، والدكتورة كريستين تادرس منسقين المؤتمر، ولفيف من أطباء العيون، والباطنة بجامعة أسيوط، والمستشفيات العامة التابعة للصحة.

بدء الجلسة الافتتاحية بالسلام الوطني

بدأت الجلسة الافتتاحية بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم أعقبها كلمات الحضور حيث رحب الدكتور محمد سعد عبدالرحمن رئيس المؤتمر بالحضور، وأوضح أن المؤتمر يرسخ مبدأ التعاون، والتداخل بين التخصصات المختلفة لأقسام العيون، والباطنة، والغدد الصماء، وغيرها من الأقسام، لافتًا إلى مشاركة أساتذة من جامعة أسيوط، وأخصائيين، واستشاريين من مستشفيات الصحة، والشرطة، وهذا يدعم أبناء المهنة الواحدة، ويعطي الفرصة للمناقشات العلمية بين شباب الأطباء، والمتخصصين مشيدًا بدعم محافظ أسيوط للمؤتمر منوهاً إنه كان صاحب فكره هذه المؤتمر العلمي، وشكره على الاستجابة، ومشاركته في المؤتمر.

المؤتمرات تساهم في تبادل الخبرات

وفي كلمته أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بمشاركته في هذا المؤتمر العلمي الذي يقام على أرض جامعة أسيوط التي تمثل أحد الصروح العلمية الشامخة مؤكدًا أهمية مثل هذه المؤتمرات التي تساهم في تبادل الخبرات بين الأطباء، والتعرف على كل جديد، ومتطور في مجال الطب، ويحقق أحد أهم الأهداف التي تسعى المحافظة دائما لتحقيقها من حيث التدريب، وتبادل الخبرات للارتقاء بالمنظومة الصحية على مستوى المحافظة، وتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين.

ولفت إلى التعاون، والتناغم، والتكامل بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وجامعة أسيوط، والذي امتد في المجالات العلمية، والبحثية إلى خدمة المجتمع، وتطويره، وهو ما ألقى بآثاره في تحسين مستوى الخدمات المجتمعية، والصحية المقدمة للمواطنين مؤكدًا على دعمه الكامل لكافة الأهداف التي تسعى للتطوير، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في ظل الاهتمام بالإنسان، والمواطن القادر على المساهمة في بناء مصر الجديدة التي نحلم بها جميعًا موجها الشكر إلى أسرة جامعة أسيوط على التعاون، والتنسيق بينها، وبين كافة أطراف المنظومة الصحية سواء كانت المستشفيات العامة أو التأمين الصحي أو مستشفيات الأزهر بما يصب في صالح خطط الدولة لتحقيق متطلبات، وأهداف التنمية المستدامة.

ووجه الشكر لجميع الأطباء، وكافة الأطقم الطبية على الجهود المبذولة للحفاظ على تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة للمواطنين.

تعزيز التعاون، والتنسيق بين الصحة، والجامعة

كما أكد الدكتور شحاتة غريب أن هذا المؤتمر نلتمس منه التعاون، والشراكة بين الصحة، والمستشفيات الجامعية، وكلية الطب، وخصوصا طب، وجراحة العيون، وتعزيز قطاع التعاون بين الصحة، والجامعة مستشهدًا بقول محافظ أسيوط عن فكرة العمل المؤسسي الذي يتطلب الاستمرار في التعاون، والتنسيق بين كافة الجهات أيا كانت الأشخاص لتحقيق الصالح العام لافتا إلى حرص الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على استضافة مثل هذه المؤتمرات التي من شأنها تبادل الخبرات الطبية المختلفة، وتحديث المعلومات لمواكبة العصر، وكل ما هو حديث.

فيما أشار الدكتور محمد زين إلى أن هذا المؤتمر يعد مؤتم تداخلي بين قسم جراحة العيون، وأمراض الباطنة، ومختلف التخصصات موجهًا الشكر لجامعة أسيوط، وقيادتها، وكلية الطب البشري، وأساتذتها على دعمهم، وإشرافهم لمستشفى الرمد، والتي اختلفت في كل شيء من ناحية البنية التحتية، والتجهيزات، والمستوى العلمي مؤكدًا على مواصلة التدريب، والتعلم، وعلى مستوى الأبحاث لرفع المستوى التعليمي للمستشفى لتكون امتداد لقسم الرمد بالجامعة بالتعاون مع مستشفيات الأزهر، والتأمين الصحي لتكون دائرة، واحدة تصب في مصلحة المريض موجهًا عميق شكره لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر، والمباشر لمستشفى الرمد، ومتابعته المستمرة لكافة تجهيزاتها، وجولاته الميدانية الدورية بالمستشفى ليتابع أعمال التطوير بها.

تكريم، وتقديم الدروع للحضور

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية تم تكريم، وتقديم درع للواء عصام سعد محافظ أسيوط، وكل من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والطلاب، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، والدكتور محمد زين، وكيل، وزارة الصحة، والدكتور محمد سيد سعد رئيس قسم العيون بجامعة أسيوط، والدكتور محمد سعد عبدالرحمن رئيس المؤتمر، والمشرف العلمي على مستشفى الرمد.