20 معرضا للحرف اليدوية والأسر المنتجة في 2022 ضمن «حياة كريمة»

قال صبري عبدالحميد، منسق مبادرة «حياة كريمة» في وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة استهدفت إقامة 12 معرضا كبيرا على مستوى الجمهورية لتسويق منتجات الأسر المنتجة، وفي الوقت ذاته تنظيم عمليات تدريب للأسر لتعلم حرفة يدوية أو تراثية.

التضامن: نسعى لإقامة 20 معرضا بالمحافظات

وأضاف «عبدالحميد»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أن وزارة التضامن الاجتماعي تهدف لإقامة أكثر من 20 معرضا هذا العام، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت إقامة معرض «صناعة بلدنا» بالتعاون مع مؤسسة الأهرام خلال الفترة من 3 لـ 5 يوليو الجاري.

وذكر أن وزارة التضامن تقيم معرضا في منطقة مارينا بالساحل الشمالي للمنتجات الحرفية اليدوية للأسر المصرية على مستوى المحافظات، ومن المقرر أن يستمر طوال أشهر الصيف الثلاثة بدلا من شهر واحد فقط، كما جرى دمج بعض من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاركة بعض المؤسسات الأهلية الخاصة بضعاف أو فاقدي البصر.

تشجيع الصناعة الوطنية

ولفت منسق مبادرة «حياة كريمة» إلى أن الدولة تتجه لتشجيع الصناعة الوطنية والحرف اليدوية، وهناك اهتمام من وزارة التضامن الاجتماعي بمعرض «ديارنا» الذي يقام في كل المحافظات، ويوضح هوية الأسرة المصرية، خاصة أن كل محافظة لديها منتج متميز مثل الخوص أو السجاد أو الكليم أو شغل الزجاج.

وأوضح، أن دور الباحثين هو جمع البيانات من الأسر لمعرفة مستوى الدخل والمعيشة، وبناء على المعلومات التي يتم استقصائها تُحدد أولويات المحافظات أو المراكز للمشروعات المقبلة، مؤكدا أن الأسرة المصرية من أولويات الوزارة والتي تخطط للانتقال من فكرة الاحتياج إلى الإنتاج.