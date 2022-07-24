حظك اليوم برج العقرب الأحد 24-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مهنيًا وعاطفيًا اليوم مولود برج العقرب على موعد مع تحقيق إنجازات رغم التشويش الذي يعيشه أصحاب هذا البرج الذي ينتمي له الكثير من المشاهير لعل أبرزهم منى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.

وبحسب رؤية خبراء الفلك، فإن مواليد وأصحاب برج العقرب من الأشخاص الذي يختارون شركاء حياتهم بناءً على عدد من المعايير والأسس، ومن أهمها الشخص الذي يمتلك الكثير من الطاقة والحيوية والنشاط والتفاؤل، وينجذب للشخصيات التي تتمتع بالروح والأسلوب المرح وخفة دمه، وغير المتشائمين الذين يمتلكون نظرة إيجابية للحياة طوال الوقت وبشكل دائم.

واليوم الأحد 24 يوليو، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، لأصحاب برج العقرب، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

مهنيا وماليا، اليوم مولود العقرب القمر في منزلك الثامن، ويساعدك ذلك على اكتشاف الكثير من حولك، وتميل لتنمية ممتلكات، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

أما عاطفيا واجتماعيا فاليوم الأحد لمولود برج العقرب رغم الضغوط.. فينوس في منزل الحظ تمنحك طاقة عاطفية وقدرة على التأثير في الجنس الآخر.