حظك اليوم برج العذراء الأحد 24-7-2022 عاطفيا ومهنيا

صفات كثيرة يحملها مشاهير برج العذراء، من بينها أن هذا المولود يمتلك الكثير من الصبر والتحمل والقوة وحس المسؤولية العالي ويعرف كيف يتصرف في العديد من الأمور، ومن بين هؤلاء المشاهير الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج.

وينصح خبراء الأبراج، مواليد برج العذراء بالتريث في القرارات اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني، فاليوم يحمل لك مفاجآت يجب أن تكون مستعدًا لها، كما أن لك حقوق يجب أن تطالب بها.

واليوم الأحد 24 يوليو، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة، في مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العذراء على الجانب المهني والاجتماعي، يجب أن تحذر فالقمر اليوم في وضع معاكس، وعليك أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وفي الجانب العاطفي والعائلي، تنصحك الأفلاك بأن تطالب الطرف الآخر بالمستطاع كي تطاع، وكن واقعيًا.