10 سيارات مستعملة سعرها أقل من 100 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
02:21 م | السبت 23 يوليو 2022
أسعار السيارات المستعملة
شهد سوق السيارات المستعملة تذبذبًا في الأسعار خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية في مصانع السيارات، ما أدى إلى تخفيض عملية انتاج السيارات في دول العالم .
قال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن سوق السيارات شهد ارتفاعًا في الأسعار بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا، بالإضافة إلى أزمة روسيا وأوكرانيا، والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار المركبات المستعملة، وهي كالتالي:
ميتسوبيشي لانسر 1996
متوسط سعر السوق: 75,000 جنيه
أقل سعر للسوق: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسوق: 81,000 جنيه
كيا شوما 2000
متوسط سعر السوق: 75,000 جنيه
أقل سعر للسوق: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسوق: 78,000 جنيه
أسعار السيارات اليوم في مصر
بيجو 406 2000
متوسط سعر السوق: 75,000 جنيه
أقل سعر للسوق: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسوق: 81,000 جنيه
دايو لانوس 2 2003
متوسط سعر السوق: 75,000 جنيه
أقل سعر للسوق: 69,000 جنيه
أعلى سعر للسوق: 81,000 جنيه
اوبل فيكترا 1999
متوسط سعر السوق:76,000 جنيه
أقل سعر للسوق: 65,000 جنيه
أعلى سعر للسوق: 81,000 جنيه
كيا شوما 2001
متوسط سعر السوق: 76,000 جنيه
أقل سعر للسوق: 69,000 جنيه
أعلى سعر للسوق: 81,000 جنيه
دايو لانوس 2 2004
متوسط سعر السوق: 77,000 جنيه
أقل سعر للسوق: 74,000 جنيه
أعلى سعر للسوق: 85,000 جنيه
هيونداي H1 2005
متوسط سعر السوق:77,000 جنيه
أقل سعر للسوق:71,000 جنيه
أعلى سعر للسوق: 86,000 جنيه
فيات بونتو 2008
متوسط سعر السوق: 77,000 جنيه
أقل سعر للسوق: 73,000 جنيه
أعلى سعر للسوق: 81,000 جنيه
شيفروليه سبارك 2009
متوسط سعر السوق: 77,000 جنيه
أقل سعر للسوق: 74,000 جنيه
أعلى سعر للسوق: 81,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1998
متوسط السعر في السوق: 79,000 جنيه
أقل سعر فى السوق : 68,000 جنيه
أعلى سعر فى السوق: 90,000 جنيه