10 سيارات مستعملة سعرها أقل من 100 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة تذبذبًا في الأسعار خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية في مصانع السيارات، ما أدى إلى تخفيض عملية انتاج السيارات في دول العالم .

قال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن سوق السيارات شهد ارتفاعًا في الأسعار بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا، بالإضافة إلى أزمة روسيا وأوكرانيا، والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار المركبات المستعملة، وهي كالتالي:

ميتسوبيشي لانسر 1996

متوسط سعر السوق: 75,000 جنيه

أقل سعر للسوق: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسوق: 81,000 جنيه

كيا شوما 2000

متوسط سعر السوق: 75,000 جنيه

أقل سعر للسوق: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسوق: 78,000 جنيه

أسعار السيارات اليوم في مصر

بيجو 406 2000

متوسط سعر السوق: 75,000 جنيه

أقل سعر للسوق: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسوق: 81,000 جنيه

دايو لانوس 2 2003

متوسط سعر السوق: 75,000 جنيه

أقل سعر للسوق: 69,000 جنيه

أعلى سعر للسوق: 81,000 جنيه

اوبل فيكترا 1999

متوسط سعر السوق:76,000 جنيه

أقل سعر للسوق: 65,000 جنيه

أعلى سعر للسوق: 81,000 جنيه

كيا شوما 2001

متوسط سعر السوق: 76,000 جنيه

أقل سعر للسوق: 69,000 جنيه

أعلى سعر للسوق: 81,000 جنيه

دايو لانوس 2 2004

متوسط سعر السوق: 77,000 جنيه

أقل سعر للسوق: 74,000 جنيه

أعلى سعر للسوق: 85,000 جنيه

هيونداي H1 2005

متوسط سعر السوق:77,000 جنيه

أقل سعر للسوق:71,000 جنيه

أعلى سعر للسوق: 86,000 جنيه

فيات بونتو 2008

متوسط سعر السوق: 77,000 جنيه

أقل سعر للسوق: 73,000 جنيه

أعلى سعر للسوق: 81,000 جنيه

شيفروليه سبارك 2009

متوسط سعر السوق: 77,000 جنيه

أقل سعر للسوق: 74,000 جنيه

أعلى سعر للسوق: 81,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر 1998

متوسط السعر في السوق: 79,000 جنيه

أقل سعر فى السوق : 68,000 جنيه

أعلى سعر فى السوق: 90,000 جنيه