انطلاق فعاليات الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة

انطلقت صباح اليوم أعمال الاجتماع الحادي عشر لدور الانعقاد العادي للجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وافتتح أعمال المؤتمر الأستاذ علاء شلبي رئيس المنظمة للدورة ٢٠١٨ - ٢٠٢٢، والأستاذ سيد شعبان الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب تقديرا للمساهمة التاريخية للاتحاد في تأسيس المنظمة في العام ١٩٨٣.

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كما شارك في الافتتاح مها البرجس امين عام المنظمة للدورة ٢٠١٨ - ٢٠٢٢، والأستاذ محمد فائق عضو الجمعية العمومية وعضو مجلس أمناء المنظمة للدورة ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ والأمين العام الأسبق للمنظمة.

شملت الكلمات الافتتاحية توجيه الشكر للسلطات المصرية على التسهيلات التي وفرتها لعقد الاجتماع، والتهنئة للشعب المصري بالعيد القومي للبلاد والذكرى ٧٠ لثورة يوليو ١٩٥٢.

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وقال بيان عن المنظمة إنه جرت مراسم تكريم لكل من محمد فائق ومحسن عوض لدورهما التاريخي في مسيرة المنظمة، تحدث خلالها عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وهم:علاء شلبي رئيس المنظمة مها البرجس الأمين العام، سهام الفريح رئيس الجمعية الوطنية لحماية الطفل بالكويت، عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين نيفين مسعد أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرةعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

وانتخبت الجمعية الأستاذ سمير زقوت / فلسطين رئيسا للجمعية، والأستاذة نجلاء القاسمي / الإمارات مقررة للجمعية.

وتم انتخاب لجنى مشرفة على الانتخابات ضمت كل من القاضي محمد الطراونة/ الأردن، الحقوقية رندة سنيورة / فلسطين، الحقوقي محمود قنديل / مصر.

ويتابع أعمال الجمعية بصفة مراقب كل من:شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق / فلسطين رفعت الأمين رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودانمقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في الإمارات نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق الانسان صلاح سلام عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان/ مصر جميل سرحان مدير إقليمي بقطاع غزة الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان