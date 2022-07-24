البحث عن أهلية «خمسيني» بمستشفى مطروح.. مجهول الهوية بين الحياة والموت

دخل شخص في غيبوبة داخل مستشفى مطروح العام، بعد إصابته بإصابات متفرقة في الجسم من جروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، في حادث سير بمدينة مرسى مطروح، ولم يتم التعرف عليه حتى الآن أو الكشف عن هويته لوصوله المستشفى دون وجود أية أوراق شخصية بحوزته.

البحث عن مجهول

وتكثف مباحث نقطة شرطة مستشفى مطروح العام من جهودها للكشف عن شخصية الرجل الخمسيني المصاب والمحجوز داخل المستشفى بعد وصوله في حاله صعبة نتيجة الحادث الذى وقع له.

وتنفرد «الوطن» بنشر صورة الشخص مجهول الهوية الذي يصارع الموت داخل مستشفى مطروح العام، دون التعرف عليه حتى الآن، وجار النشر عنه من خلال الشرطة للوصول إلى أهليته.

رعاية المجهول المصاب

وأكد الدكتور صبري عصفور مدير مستشفى مطروح العام لـ«الوطن» على رعاية الرجل المصاب مجهول الهوية، وتقديم جميع الخدمات الطبية التي تحتاجها الحالة، ومتابعة الأطباء له، منذ وصوله لقسم الطوارئ والاستقبال في حادث، كما يتم رعاية جميع حالات الطوارئ القادمة من حوادث بشكل سريع وعاجل.

حوادث طرق مطروح

وشهدت محافظة مطروح حادثي طرق خلال الساعات الأخيرة مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم من بينهم شخص مجهول الهوية، ووقع الحادث الأول على طريق الساحل الشمالي مطروح - الإسكندرية الدولي، والحادث الثاني في مدينة مرسي مطروح وجري نقل المصابين مستشفى مطروح العام، ومستشفى العلمين التخصصي، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، من خلال فريق الانتشار السريع، من الأطباء والمساعدين.