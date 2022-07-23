بـ 30 ألف جنيه افتح مشروع يكسبك «ذهب».. سيارة المشروبات الساخنة

كشفت دراسة جدوى حديثة صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول أرباح مشروع للمشروبات الساخنة إلى 86 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مع توقعات بمضاعفة الأرباح بنهاية العام الخامس لتصل إلى 173 ألف جنيه.

إيرادات بالملايين بنهاية العام الخامس لمشروع المشروبات الساخنة

وأضافت دراسة الجدوى أنَّ إيرادات مشروع المشروبات الساخنة تصل إلى 900 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، وتتضاعف لتتجاوز 2,3 مليون جنيه بنهاية العام الخامس، عند التوسع في النشاط وإضافة ماكينات للمثلجات وصناعة القهوة.

تمويلات من البنوك تصل إلى 65% من تكاليف المشروع.. والسداد على 5 سنوات

كما أوضح الجهاز الحكومي أنَّه لبدء النشاط الخدمي من بيع القهوة والشاي والمشروبات الساخنة الأخرى، لن يحتاج صاحب المشروع سوى لـ30 ألف جنيه كرأس مال يبدأ به مشروعه، مع إمكانية الحصول على قروض لتمويل 65% من التكاليف بضمان المشروع بفائدة 5% والسداد على 5 سنوات في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة.

نصائح لزيادة الإيرادات.. ابحث عن التجمعات

وأوصت الدراسة بأنَّ يتم إدارة المشروع بالقرب من الأماكن التي يكثر فيها الطلب على المشروبات الساخنة، مثل الطرق الداخلية، والطرق السريعة، ومواقف السيارات، وبالقرب من المدارس والجامعات، أو أي أماكن للتجمعات.

ووفقًا للجهاز الحكومي، فأرباح مشروعات تحضير المشروبات الساخنة مضمون نظراً لارتفاع الطلب المحلي على المنتج طوال العام، وانخفاض التكاليف مقارنة بارتفاع الإيرادات، كما أنَّ المشروع لا يحتاج إلى خبرة طويلة أو دراسة ويساهم في توفير فرص العمل، ويمكن من خلال ادخار جزء من الإيرادات شراء سيارة متحركة للمشروبات والتوسع.

ولفتح مشروع سيارة المشروبات الساخنة، «سيارة مجهزة، وعدد خفيفة، وسخان مياه، ولوازم عصائر ومشروبات، وأكواب خاصة بالمشروبات، ولوازم تحضير الشاي والقهوة، وثلاجة صغيرة للمياه والعصائر».