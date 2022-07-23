وفد مصري يشارك في جلسات المنتدى العالمي لتنمية الشباب بالصين «صور»

شارك وفد جمهورية مصر العربية من خلال وزارة الشباب والرياضة في جلسات المنتدى العالمي لتنمية الشباب، والذي تنظمه الحكومة الصينية واتحاد شباب عموم الصين، افتراضياً وحضورياً وذلك في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من (21 – 23) يوليو الجاري، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة (اليونسكو، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة العمل الدولية، صندوق الأمم المتحدة للسكان) والمنتدى الاقتصادي العالمي.

جلسة التنمية الخضراء

ويضم وفد جمهورية مصر العربية كلا من شريهان القماش، عبد الرحمن الحديدي، سمر البحيري، أحمد سويلم، بالتنسيق مع مكتب مساعد ومعاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، والادارة العامة للعلاقات العامة والخارجية (إدارة العلاقات الخارجية - قسم التعاون مع الصين) بوزارة الشباب والرياضة.

مواجهة التغيرات المناخية

وشارك وفد الشباب المصري في جلسة «التنمية الخضراء»، بحضور وانج سي جين رئيس جامعة تسينغهوا، والذي تحدث عن أهمية إشراك الشباب في مواجهة التغيرات المناخية وما تقدمه الجامعة من جهود في هذا المجال.

وتحدث لي جاو - مدير عام إدارة التغيرات المناخية بوزارة البيئة الصينية عن خطة عمل الحكومة الصينية وجهودها في مجال التغيرات المناخية، والتقليل من الانبعاث الكربونية.

ومن جانبه، أوضح لي جينج- نائب الرئيس التنفيذي لمعهد التغير المناخي والتنمية المستدامة بجامعة تسينغهوا عن الاجماع العالمي للتنمية الخضراء واتفاقية باريس، مشيراً إلى استفادة الصين من التنمية الخضراء.

جهات مساهمة للدولة في التنمية الخضراء

ومن جهته، أشار لي جون - مدير مكتب المسئولية المجتمعية بهيئة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة بالدولة في الصين، إلى الشركات الصينية ودورها في التنمية الخضراء والتي وصفها بأنها جهات منفذة ومساهمة للدولة في التنمية الخضراء وهي شركات رائدة في بناء المجتمعات الخضراء، موضحا أن هذه الشركات استطاعت خلال السنوات الماضية خفض استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون وتمكنت أيضا من توفير الطاقة الخضراء والخدمات الخضراء.

الحياة تحت المياه وحماية الحياة في البر

ومن جهته، لفت جيانج شي هنغ- نائب الرئيس والباحث بمركز المعرفة الدولية للتنمية بالحديث عن جهود التعاون الدولي لمواجهة التغيرات المناخية والإدارة العالمية للمحيطات والحياة تحت المياه وحماية الحياة في البر ومبادرة «الحزام والطريق» التي تنفذها الحكومة الصينية والتعاون جنوب جنوب.

كما تناقش عدد من المتحدثين من حول العالم وتناولوا أهمية دور الشباب في مواجهة التغيرات المناخية من خلال المبادرات الشبابية وأهمية التكاتف بين شباب العالم لوضع خارطة طريق لمشاريع ومبادرات شبابية خضراء.

كما تفاعل الوفد الشبابي المصري، متناولاً تمكين الشباب في تعزيز التنمية المستدامة، والحديث عن دور الشباب في مواجهة التغيرات المناخية، مشيرين إلى الجهود المصرية في هذا الشأن والاستراتيجية الوطنية المصرية الشاملة لتغير المناخ 2050، والحملات والمبادرات الشبابية المصرية في هذا الإطار.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ألقى كلمة جمهورية مصر العربية في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي لتنمية الشباب، بحضور أنطونيو جوتيريش - الأمين العام للأمم المتحدة، كلاوس شواب -مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، ووانج هونجيان- رئيس اتحاد شباب عموم الصين، والخبراء والمعنيين بالتنمية المستدامة وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية والشبابية وكل الأطراف المعنية بتعزز دمج الشباب في العملية التنموية.