مصرع شاب صدمته سيارة نقل في محلة روح بالغربية

لقي شاب في العقد الثاني من العمر، مصرعه بعدما صدمته سيارة نقل أثناء عبوره طريق طنطا المحلة، بنطاق قرية محلة روح بدائرة مركز طنطا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

حادث مروري في محلة روح

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري على طريق طنطا المحلة، بنطاق قرية محلة روح بدائرة مركز طنطا، ومصرع أحد المواطنين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتبين مصرع شاب يدعى «البدري. م. ا. ا»، 25 عاما، مقيم بقرية شبشير حصة بدائرة مركز طنطا، بعدما صدمته سيارة نقل مسرعة، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، أن الشاب أثناء عبوره الطريق صدمته سيارة نقل مسرعة وتوفي في الحال نتيجة الإصابات التي لحقت به من كسور في أنحاء متفرقة من جسده ونزيف حاد في المخ وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.