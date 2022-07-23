رئيس التحرير

محمود مسلم

مصرع شاب صدمته سيارة نقل في محلة روح بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
09:43 م | السبت 23 يوليو 2022
جثة - صورة أرشيفية

جثة - صورة أرشيفية

لقي شاب في العقد الثاني من العمر، مصرعه بعدما صدمته سيارة نقل أثناء عبوره طريق طنطا المحلة،  بنطاق قرية محلة روح بدائرة مركز طنطا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

حادث مروري في محلة روح

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري على طريق طنطا المحلة، بنطاق قرية محلة روح بدائرة مركز طنطا، ومصرع أحد المواطنين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، وتبين مصرع شاب يدعى «البدري. م. ا. ا»، 25 عاما، مقيم بقرية شبشير حصة بدائرة مركز طنطا، بعدما صدمته سيارة نقل مسرعة، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، أن الشاب أثناء عبوره الطريق صدمته سيارة نقل مسرعة وتوفي في الحال نتيجة الإصابات التي لحقت به من كسور في أنحاء متفرقة من جسده ونزيف حاد في المخ وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

اقرأ المزيد:

أمن الغربية يكثف جهوده لضبط سائق صدم شخصين بسيارته

أمن الغربية يعيد طالبة «آداب طنطا» المختفية من الإسكندرية: خلافات عائلية

أمن الغربية ينقذ سائق «توك توك» حاول القفز من أعلى كوبري بالمحلة

أمن الغربية يوافق على حضور 2000 مشجع لمباريات غزل المحلة بالدوري العام

مدير أمن الغربية يتفقد الخدمات الأمنية في انتخابات نادي بلدية المحلة

أمن الغربية ينجح في استرداد قطعة أرض مغتصبة لإقامة مجمع مدارس عليها

«أمن الغربية» ينجح في إعادة طفلين متغيبين عن أحضان أسرتهما بالمحلة

أمن الغربية ينجح في إعادة أحد الأطفال المتغيبين بقرية عياش بالمحلة

زواج عرفي.. أمن الغربية يكشف سر اختفاء طالبة جامعية
بقلم رفيق محمد ناصف