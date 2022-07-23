وفاة المخرج السعودي عبد الله باجسير في القاهرة

توفي الإعلامي السعودي عبدالله باجسير، مساء أمس، بعد تعرضه لوعكة صحية بالقاهرة، حسبما أعلنت ابنته أوربت» عبر حسابها على اموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب «أوربت»: «إيمانا بقضاء الله وقدره أنعى أبي ونور حياتي عبدالله أحمد باجسير، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضي الله عن روحك التي أسعدتني، وأرضتني طبت بروحٍ وريحان وجنة نعيم، وطاب ذكرك حتى ألقاك بإذن الله على سُررٍ متقابلين».

مكان وموعد العزاء

وأضافت: «سيقام عزاء المغفور له اليوم بإذن الله، في جامع السلام بدريم لاند بوابة رقم 3 منطقة الـ NC بجوار صيدلية مصر».

وكان الراحل يستعد لإنتاج مسلسل يتناول قصة حياة رياض السنباطي ورحلته الفنية مع الراحل أم كلثوم كما قال صديقه المقرب زين أمين.