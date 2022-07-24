رينو تويزي أصغر سيارة في مصر.. تصميم شبابي وفتح الأابواب لأعلى

منذ أكثر من سنتين كانت قد أعلنت شركة EIM الوكيل الحصري والمحلي لعلامة رينو الفرنسية في مصر، عن أصغير سيارة في مصر رينو تويزي الكهربائية، والتي تأتي بتصميم شبابي متفرد ضمن السيارات التي تتوفر في مصر، بل في أسواق السيارات في العالم.

ولاقت السيارة في السوق المصري إقبالا كبيرا من المستهلكين خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع أسعار الوقود في مصر، عقب ارتفاعه عالمياً مما أثر عليه في مصر والدول العربية، وذلك لتوفير الكثير من المال.

بدأت تنتشر العديد من الإعلانات على السوشيال ميديا من الكثير من معارض السيارات في الجمهورية بتسهيلات في السداد تصل إلى 5 سنوات، وبمقدمات تبدأ من 25% للسيارة رينو تويزي.

وتصدر سيارة رينو تويزي محركات البحث في جوجل الفترة الماضية، وخلال السطور التالية سوف نستعرض لكم مواصفات السيارة الصغيرة الكهربائية في السوق المصري بحسب الوكيل المحلي في مصر.

مواصفات رينو تويزي

تعمل رينو تويزي أصغر سيارة في مصر بمحرك كهربائي سعة 100 كيلوواط، يولد قوة 17 حصانا وعزم أقصى للدوران يبلغ 57 نيوتن متر، كما تسير لمسافة 85 كم في الشحنة الواحدة والتي تستمر لمدة 3.5 ساعة، وتصل لسرعة قصوى تبلغ 100 كم/س.

وتأتي رينو تويزي بمصابيح هالوجينية دائرية على الجانب اليسار والأيمن وهذا يوفر رؤية أفضل في الليل، ويوجد في المقدمة مكان تخزين لوضع الشاحن الخاص بالسيارة.

ومن الداخل، فهي تتوفر بمقعدين فقط، واحد في الأمام للسائق والآخر خلفه وكأنها دراجة بخارية، وتتوفر بعداد ديجيتال، وتأتي الأبواب بشكل رياضي تُفتح إلى أعلى.

سعر رينو تويزي

أما عن الأسعار، فتتوفر تويزي أصغر سيارة في مصر بفئة واحدة فقط، بسعر 380 ألف جنيه بحسب إعلان الوكيل المحلي لعلامة رينو الفرنسية في مصر.