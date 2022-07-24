منة شلبي تحتفل بعيد ميلادها.. رجلان أثرا فيها وفنانة «صندوق أسرارها»

تحتفل الفنانة منة شلبي بعيد ميلادها اليوم الموافق 24 يوليو، والتي بدأت مسيرتها في عالم التمثيل عام 2004 من خلال مسلسل «سلمى يا سلامة» مع سميحة أيوب، ويعد مسلسل «حديث الصباح والمساء» علامة فارق في حياتها الفنية، خاضت بعدها العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة؛ لتكون من أبرز النجمات على الساحة إلى وقتنا هذا.

لم تعمل بالواسطة

وخلال لقاءاتها التلفزيونية أو مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تكشف دائما الفنانة منة شلبي جانبا من حياتها الشخصية أو موقفا حدث لها، كان من أبرزها نفيها دخول عالم الفن بالواسطة كون والدتها الفنانة زيزي مصطفى، وذلك خلال لقاء تلفزيون لها ببرنامج «رأي عام»، المذاع على قناة «TEN» ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد.

حياتها مسلسل تشويقي

وكشفت منة شلبي أن حياتها عبارة عن مسلسل تشويقي، كما أن هناك ضيفا شرف أثرا في حياتها بشكل كبير، وهما المخرج الراحل رضوان الكاشف، الذي اكتشفها في فيلم «الساحر، والآخر هو الفنان الراحل محمود عبدالعزيز الذي لعب دور الأب الروحي وقدمها للسينما، بحسب لقاء لها ببرنامج «دراما شخصية» المذاع على راديو «إينرجي».

صندوقها الأسود

وأوضحت منة شلبي أنّ الفنانة شيرين عبدالوهاب تعتبر صندوقها الأسود، قائلة: «البنت الحلوة دي النجمة الكبيرة أوي دي أختي وصاحبة عمري وروح قلبي، وكل سنة وإنتي أختي وسندي وصندوقي الأسود»، وذلك عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» في 8 أكتوبر 2020.

أقرب الأعمال لها

وفي لقاء تلفزيوني، وجه للفنانة منة شلبي، ببرنامج «It's Show Time» عبر شاشة CBC سؤال حول أقرب عمل لها، لتقول: «كلهم أولادي، لكن الأقرب لي هي الشخصيات التي أجسدها بعيدة عن طباعي وشخصيتي، واجتهدت في أني أقدمها».