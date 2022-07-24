خبير استراتيجي: لمصر دور مهم في وقف مخططات تفتيت الدول العربية

قال اللواء أركان حرب ناجي شهود، الخبير الاستراتيجي والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الشعب المصري يوصف بأنه «قوات» مصطفة للدفاع عن الحق والخير والعدل، لافتًا إلى أن ثورة يوليو استهدفت إقامة جيش وطني قوي وإقامة حياة ديمقراطية سليمة والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم.

مشاهد تدرسها المراكز البحثية لفهم المصريين

وأضاف «شهود»، في حوار مع الإعلامي خالد سعد ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنّ هناك 3 مشاهد تدرسها المراكز البحثية عن مصر هم أولًا وصية الرسول الكريم على شعب مصر دون باقي الشعوب، كما أنها الدولة التي ذكرت في الأديان السماوية الثلاثة، وثاني محطة هي فترة محمد علي الذي استطاع إقامة جيش وأسطول قوي، وثالثًا أنه رغم وعد الغرب لمحمد علي وأسرته بحكم مصر مدى الحياة، قام المصريون بثورة يوليو وأزالوا هذا الحكم وطردوا الإنجليز من مصر وقاموا بتأميم القناة.

لمصر دور مهم في وقف المخططات التي تستهدف أمن الشرق

ونوّه المستشار بأكاديمية ناصر العليا، بدور مصر في وقف المخطط الصهيوني بإنشاء إمبراطورية في الشرق على غرار الإمبراطورية العثمانية، مؤكدًا دور مصر في توحيد العرب على قرار واحد في حرب أكتوبر 1973، فضلًا عن دورهم في وقف مخطط تفتيت الدول العربية وإقامة شرق أوسط كبير في ثورة يونيو.

تأييد الشعب للقوات المسلحة في ثورته

وكشف شهود عن أنه في أثناء ثورة يوليو، لم تكن هناك وسائل إعلام قوية لتوعية الشعب، لكن ذلك لم يقف حائلًا أمام تأييد الشعب للقوات المسلحة في ثورته، لافتًا إلى أن القوات المسلحة تنفذ دائمًا ما يريده الشعب المصري وفقًا لمحددين هما التنفيذ بأقل الخسائر.