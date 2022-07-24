«اللي سانده ربنا مابيقعش».. آخر ما نشره «شريف» قبل إلقاء نفسه في النيل

حادث أليم شهدته الساعات الماضية، حينما أقدم شاب يدعى «شريف السلكاوي» بإلقاء نفسه في مياه نهر النيل، ليُنهي حياته في غمضة عين، في مدينة دمياط، إذ تلقى اللواء مدير أمن دمياط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمياط يفيد بورود إشارة بغرق الشاب.

الحادث ترك حزنًا كبيرًا وألمًا واسعًا بين أهالي دمياط، وبالبحث في الحساب الخاص بـ الغريق عبر «فيس بوك»، وجدت منشوراته القديمة، التي اتسمت باللمحة الدينية والأدعية بأن يتولاه الله ويسانده ويصرف عنه السوء، فضلًا عن دعواته لوالدته الراحلة بالرحمة والمغفرة.

توسلات شاب قبل إلقاء نفسه في مياة النيل: اللهم ابعد عني ما كرهته في نفسي

وقبل فترة من وفاته نشر «السلكاوي» أحد الأدعية عبر حسابه: «اللهم ابعد عني ما كرهته في نفسي وابعد عني ما تشاء»، كما شارك صورة عليها دعاء آخر: «يبقى الله معك حين لا يبقى أحد.. اللي سانده ربه مابيقعش».

كما نشر الشاب الذي كان يعمل «قهوجي» وبائع عطور، دعوات وكلمات حزينة لوالدته التي غيبها الموت مثل: «أمي وإن رحلتي ستبقين حية في قلوبنا».

بداية الواقعة

انتقل ضباط قسم الشرطة بقيادة العقيد هشام بركات مأمور قسم ثان والرائد محمد علام رئيس مباحث قسم ثان، إذ جرى انتقال شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثة الشاب الغارق، وعلى الفور تم انتشال جثته بعد نصف ساعة من البلاغ.

تحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة لمستشفى التخصصي وتولت النيابة العامة التحقيق.