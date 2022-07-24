شعبة الأرز: الأسعار ستنخفض كثيرا منتصف أغسطس.. و20 جنيها للكيلو غير مبرر

خلال الفترة الأخيرة، شهدت أسعار الأرز في السوق المحلي ارتفاعا ملحوظا بشكل كبير، إذ وصل سعر كيلو الأرز إلى 20 جنيها، وهو ما يحدث لأول مرة، ليصل السعر لهذا الحد.

وتعليقا على ذلك، أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار الأرز غير مبررة بأي شكل، إذ لا يوجد سبب لهذا الارتفاع.

وقال شحاتة في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك استغلال كبير من التجار لأسعار الأرز، مؤكدا أن السعر العادل للأرز للمستهلك هو من 12 إلى 13 جنيها، مؤكدا أن السعر الخاص بالأرز الذي يخرج من المضارب ليس مرتفعا بهذا الشكل وهو سعر منخفض.

وأضاف رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات، أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الأرز بشكل أكبر بكثير في منتصف أغسطس، حيث سيتم خروج المحصول الجديد للأرز وهو ما يزيد الانتاج والمعروض بشكل كبير.

توقعات بانخفاض أسعار الأرز 40% في أغسطس

واشار إلى أن الإنتاج الذي سيخرج خلال منتصف أغسطس، سيكفي احتياج السوق المحلي ومتطلباته، من عام قادم وحتى عام ونصف، إذ ارتفعت جودة الإنتاجية خلال العام الحالي بشكل كبير، بسبب الأراضي التي يتم استصلاحها والعمل على زيادة جودة المحصول من خلال المتخصصين.

وأوضح أنه خلال أغسطس من المتوقع أن ينخفض سعر الأرز من 30% وحتى 40% بسبب زيادة الإنتاج والمعروض في ذلك الوقت.

وعن الارتفاع الحالي، لفت شحاتة إلى أنه من الأفضل تقليل الشراء، للضغط على التجار بخفض السعر بشكل يتماشى مع تكاليف الإنتاج الحقيقية، موضحا أنه خلال هذه الفترة سيكون هناك زيادة في المنتج مع بدء توريد المحصول الجديد مما سيعمل على زيادة الانتاج وانخفاض الطلب ما سيجبر التجار على خفض السعر.