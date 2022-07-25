حظك اليوم برج الحمل الاثنين 24-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل، من المعروف عنه أنه ذو شخصية قيادية ومسيطرة، ويتمتع بثقة كبيرة بالنفس، وفيما يتعلق بتوقعات حظك اليوم الإثنين لمولود الحمل على الصعيد المهني والاجتماعي، فإن القمر في منزل العلاقات، وهذا سيكون دافعا لك للانطلاق نحو آفاق جديدة وقد تحقق نجاحا باهرا.

وعلى الصعيد العاطفي، ستنجح اليوم مولود برج الحمل، في التواصل والاقتراب ممن تحب، وتشعر بالإعجاب الشديد نحو الطرف الآخر بك.

ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تؤكد خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أن القمر موجود في منزل العلاقات، وهذا سيدفعك اليوم للانطلاق نحو آفاق جديدة في مستقبلك المهني، كما تستطيع أن تحقق نجاحا باهرا، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

كشفت حركة الأفلاك اليوم الأثنين، عن التوقعات الفلكية وحظك اليوم لمولود برج الحمل، وهي أنك ستنجح اليوم، في التواصل والاقتراب ممن تحب والأحباب المحيطين بك، كما أنك تشعر بإعجاب الطرف الآخر بك.

عيوب برج الحمل

من أبرز العيوب المعروفة عن مواليد برج الحمل، أنه شخص متملك، كما أنه يحب احتكار الحديث لنفسه مع المحيطين به من أسرته، لذلك فهو يحب دائما المجادلة، والنقد المستمر للمحيطين به على الصعيد الاجتماعي والمهني.