عوائد تراكمية تصل إلى 100%.. شهادات أميرالد لـ«العربي الأفريقي»

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي، وصول العائد التراكمي الذي يمنحه من خلال شهادة ادخار أميرالد الثلاثية أو الخماسية، إلى نحو 54% «العائد الإجمالي في تاريخ نهاية مدة استحقاق الشهادة»، بعدما رفع البنك أسعار العائد على الشهادات، الذي يتراوح حاليا بين 13.75% و14.25% بحسب دورية صرف العوائد كل 3 أو 6 أشهر أو سنويًا.

ووفقًا للموقع الرسمي لـ«البنك العربي الأفريقي» على الإنترنت، يقدم البنك شهادة إميرالد الخماسية «لمدة استحقاق خمس سنوات» بسعر عائد 10.37% عند صرف العائد شهرياً و 10.62 % عند صرف العائد كل ثلاثة أشهر بينما تصل إلى 10.75% عند صرف العائد سنويًا، بينما يصل إجمالي العائد التراكمي في نهاية السنة الخامسة، إلى نحو 54 % من قيمة مبلغ الشهادة الأساس.

شهادة ادخار أميرالد الثلاثية

كما يقدم البنك العربي الأفريقي، شهادة ادخار أميرالد الثلاثية (مدة استحقاق الشهادة ثلاث سنوات)، التي تقدم سعر عائد 13.75% عند صرف العائد شهرياً يزيد إلى 14% عند صرف العائد كل ثلاثة أشهر.

ويرتفع إلى 14.12% عند صرف العائد، بشكل نصف سنوي، وأخيرًا يصل إلى 14.25% عند صرف العائد سنوياً بدون عائد تراكمي.

كما يقدم البنك شهادة اميرالد السباعية «مدة الاستحقاق 7 سنوات»، بعائد يصرف بشكل شهري 10.31% يرتفع إلى 10.56% عند صرف العائد كل ثلاثة أشهر، ويزيد إلى 10.68% عند الصرف كل ستة أشهر.

الشهادة أميرالد ذات العشر سنوات

وأخيرًا 10.81%، عند صرف العائد سنويًا، بينما يصل العائد التراكمي للشهادة في نهاية مدة السبع سنوات، إلى 77% من إجمالي المبلغ الأاساسي للشهادة.

كما يقدم البنك العربي الأفريقي، بحسب موقعه الرسمي على الإنترنت الشهادة اميرالد ذات العشر سنوات بسعر عائد شهري 10.25%، وأسعار فائدة يصرف كل 3 أشهر 10.5%، وعائد يصرف كل ستة أشهر 10.62%، وأخيرا 10.75% عند صرف العائد سنويا، ويصل العائد التراكمي في نهاية العشر سنوات، إلى ما يمثل 110% من قيمة الشهادة الأساسية.