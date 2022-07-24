أرخص 15 هاتفا ذكيا في مصر.. على أد الإيد بأقل من 2500 جنيه

يبحث قطاع كبير من المواطنين عن أسعار الهواتف الذكية الأقل من 2500 جنيه، ويسعي المواطنون لاختيار الأنواع الأنسب لهم من خلال البحث عن مواصفات وماركات الموبايلات.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء، أرخص أسعار الهواتف الذكية 2022، والتي تقل قيمتها عن 2500 جنيه في السوق المحلي، وفق المواقع التجارة الالكترونية للهواتف الذكية، والتي جاءت كالآتي:

هواتف ذكية أقل من 2000 جنيه

وانتشرت في السوق المحلي العديد من العلامات التجارية المعروفة للموبايلات الذكية «التاتش» وتقل أسعار الهواتف عن ألفي جنيه، ومنها نوكيا اينفنكس ولينفو، هونر، وجاءت التفاصيل كالتالي:

- هاتف LENOVA K10A40 C2 وجاء سعر التليفون التاتش نحو 1500 جنيه، وإمكانيات ذاكرة داخلية نحو 8 جيجا، ويقبل ذاكرة خارجية حتى 32 جيجا، ورامات 1 جيجا، ويدعم شريحتين هاتف، وطول هاتف 68.9 سم،

- هاتف NOKIA C1 بسعر 1650 جنيهًا، بذاكرة داخلية 16 جيجا وإمكانية إضافة ذاكرة خارجية حتى 64 جيجا، ورامات 1 جيجا، وألوان متعددة أحمر ورصاصي.

- هاتف INFINIX SMART 5 وجاء سعر الهاتف نحو 1700 جنيهًا، وذاكرة داخلية 32 جيجا، وإمكانية إضافة ذاكرة تصل لـ 64 جيجا، ورامات 2 جيجا، وألوان متعددة.

- هاتف HONOR 8S DUOS 5.7 وسعره 1750 جنيهًا وذاكرة داخليه 32 جيجا، وإمكانية ادخال ذاكرة خارجية، ورامات 2 جيجا، وألوان متعددة.

- هاتف NOKIA C1 2ND EDITION بسعر 1850 جنيهًا، بألوان متعددة، وذاكرة داخلية 16 جيجا، ورامات 1 جيجا.

- هاتف LENOVO M7 بسعر 1925 جنيهًا، بطول 7 انش، وذاكرة داخلية 32 جيجا، ورامات 2 جيجا، وألوان متعددة.

- هاتف NOKIA 1.4 DUAL SIM بألوان متعددة، بذاكرة داخلية 32 جيجا، ورامات 2 جيجا، وإمكانية إضافة ذاكرة خارجية.

هواتف ذكية من 2000 إلى 2500 جنيه

اوفي قائمة الهواتف التي تتراوح أسعارها ما بين 2000 إلي 2500 جنيهًا، طرحت العديد من العلامات التجارية الشهيرة منها هونر، سامسونج، و انفينكس، اوبو، وجاءت الأنواع كالتالي:

- هاتف HONOR 8A DUOS 6.09 بسعر 2000 جنيه، ذاكرة داخلية 32 جيجا، ورامات 2 جيجا.

- هاتف INFINIX HOT 10 بسعر 2200 جنيهًا، وذاكرة داخلية 64 جيجا، ورامات 4 جيجا.

- هاتف SAMSUNG GALAXY M11 بسعر 2200 جنيهًا، بذاكرة داخلية 32 جيجا، ورامات 3 جيجا، وألوان متعددة.

- هاتف INFINIX SMART 5 بسعر 2295 جنيهًا، وذاكرة داخلية 64 جيجا، ورامات 3 جيجا، وألوان متعددة.

- هاتف HONOR 9A بسعر 2299 جنيهًا، وذاكرة داخلية 64 جيجا، ورامات 3 جيجا

- هاتف OPPO A15 بسعر 2390 جنيهًا، وذاكرة داخلية 32 جيجا، ورامات 2 جيجا، ألوان متعددة

- هاتف INFINIX HOT 10S بسعر 2500 جنيها وذاكرة داخلية 64 جيجا/ ورامات 4 جيجا، وألوان متعددة.

- تابلت LENOVO TAB M8 بسعر 2400 جنيهًا، ذاكرة داخلية 32 جيجا، ورامات 2 جيجا.