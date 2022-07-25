التموين: ننتج 14 مليار بيضة سنويا.. وأسعارها في طريقها للانخفاض

قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه تم طرح كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية، وأسعارها في طريقها للانخفاض وهناك انفراجة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ضخ كميات كبيرة من السلع

وأضاف «خليل»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، وزارة التموين تعمل على ضخ كميات كبيرة من مختلف السلع للمواطنين بكافة المنافذ للتيسير علي المواطنين.

وأوضح أن وزارة الزراعة لديها 171 منفذا تسويقيا ثابتا، وما يزيد عن 25 منفذا تسويقيا متحركا تجوب وتغطي أرجاء الجمهورية، كما أن وزارة الزراعة بمزارعها وحدها تنتج يوميا ما يقرب من 25 ألف طبق، وإنتاج مصر من البيض ما بين 13 و14 مليار بيضة سنويا ما يحقق اكتفاء ذاتيا.

سبب ارتفاع البيض الأيام الماضية

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البيض الفترة الماضية نظرا لارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج والتشغيل زادت بنسبة 50%، وأي دولة في العالم تزيد فيها تكاليف الإنتاج يتحملها المنتج النهائي، والدولة المصرية تحملت أعباء عن المواطن أمام مدخلات الإنتاج وتكلفة الإنتاج، لتصل نسبة الزيادة في النهاية للمنتج النهائي 10% فقط.