هجوم أوكراني على 5 أهداف للجيش الروسي في منطقة العمليات الجنوبية

قالت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، إن الطيران الحربي هاجم 5 أهداف للجيش الروسي، بينها 3 في منطقة بريسلاف واثنتين في منطقة خيرسون الواقعة جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

تدمير مركز قيادة ومراقبة للوحدة الخاصة 785 من الحرس الوطني الروسي

وأمس الأحد، تمكنت القوات الأوكرانية، من قتل 66 روسيًا وتدمير 5 دبابات ومدفعتي هاوتزر ذاتية الدفع ونظام «فاجوت» المضاد للدبابات و3 مركبات أفراد مدرعة.

كما دمرت قوات «كييف»، مركز قيادة ومراقبة للوحدة الخاصة 785 من الحرس الوطني الروسي، ومستودعين للذخيرة، وطائرة بدون طيار في منطقة إيفانيفكا.

من جانبها، واصلت السلطات الأوكرانية، جهودها لاستئناف تصدير الحبوب من موانئ البلاد على «البحر الأسود»، محذرة من أن الشحنات ستواجه مشاكل إذا كان قصف موسكو لـ«ميناء أوديسا» ينذر بالمزيد.

كييف: الصواريخ لم تلحق أضرارا كبيرة بمنطقة تخزين الحبوب في أوديسا

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني، إن الصواريخ لم تلحق أضرارا كبيرة بمنطقة تخزين الحبوب في «أوديسا» أو تتسبب في دمار كبير، فيما أشارت «موسكو»، أمس الأحد، إلى أن القوات الروسية، أصابت سفينة حربية أوكرانية ومخزن أسلحة في «أوديسا» بصواريخ عالية الدقة.

بدوره، قال أوليه أوستينكو المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لتلفزيون بلاده، إنه رغم أن «كييف» لديها القدرة على تصدير 60 مليون طن من الحبوب على مدى الأشهر الـ9 المقبلة، فقد يستغرق ذلك نحو سنتين إذا لم تعمل موانئ البلاد بشكل صحيح.

لافروف: هناك 70 سفينة أجنبية من 16 أو 17 دولة تقف رهينة في موانئ أوكرانيا

بدوره، قدم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال زيارته للعاصمة المصرية «القاهرة» تطمينات لمصر، بخصوص إمدادات حبوب موسكو، وقال في مؤتمر صحفي مع سامح شكري، وزير الخارجية، أمس الأحد، إن «موسكو»، أكدت التزام مصدري الحبوب الروس بالوفاء بجميع التزاماتهم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار لافروف، إلى وجود 70 سفينة أجنبية من 16 أو 17 دولة تقف رهينة، مضيفا ان هناك بالمصادفة سفينة محاصرة في موانئ أوكرانيا بسبب خطر الألغام من المفترض أن تجلب أغذية إلى مصر.