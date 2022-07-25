برلماني: ماراثون زايد الخيري.. رسالة هادفة ومسيرة عطاء متواصلة

أكد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنّ الاتفاقية التي وُقعت بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس أبو ظبي الرياضي واللجنة العليا المنظمة للماراثون، لاستضافة النسخة السابعة من «ماراثون زايد الخيري»، لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق والحوادث، تعكس التعاون المثمر بين مصر والإمارات.

قيمة الجوائز 3 ملايين جنيه

وأضاف «دياب»، في بيان له اليوم، أن تنظيم ماراثون زايد الخيري في مصر بجوائز تبلغ قيمتها لـ 3 ملايين جنيه لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق والحوادث يؤكد ريادة الحدث ورسالته الهادفة ومسيرة العطاء المتواصلة لمساندة قضايا المحتاجين والمتضررين، مؤكدًا أنّ المارثون يعكس قيمة العمل الخيري والمساهمة المجتمعية.

المارثون.. حدث رياضي كبيرا

وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن المارثون يعد حدثًا رياضيًا مُهما، لافتًا إلى أن تنظيمه في مصر وعلى أرض الإسكندرية يعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية، بالإضافة إلى كونه حدثًا إنسانيًا يُساهم في مساعدة المحتاجين.

وأشار «دياب»، إلى أن التعاون الرياضي بين مصر والإمارات يعتبر واحدًا من أبرز وسائل التعاون المشترك بين البلدين، باعتباره يؤثر إيجابيا على تنشئة شباب الدولتين، من أجل كسب مهارات مختلفة، مضيفا: «مارثون زايد الخيري حدث عظيم يُرسي قواعد الخير ونهج العطاء».

وأزاحت اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري النقاب عن تفاصيل النسخة المصرية السابعة من الماراثون والمقررة نهاية العام الحالي.

ووقع مجلس أبوظبي الرياضي مع اللجنة العليا المنظمة للماراثون ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية مشتركة، تقام بموجبها منافسات النسخة السابعة من ماراثون زايد الخيري بمصر في محافظة الإسكندرية يوم 23 ديسمبر المقبل.

وتذهب عوائد النسخة المرتقبة من ماراثون زايد الخيري بمصر لمصلحة مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق والحوادث، امتدادا لرسالة الماراثون الخيرية والإنسانية الدائمة بكل محطاته الدولية، ودعما للعلاقات والروابط التاريخية الوثيقة بين دولتي الإمارات ومصر.

وحددت اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري انطلاقة ونهاية سباقات النسخة السابعة عند استاد الإسكندرية، وكل الفئات المتاح الاشتراك فيها، على أن تكون رسوم تسجيل المشاركين في السباقات 100 جنيه مصري، تذهب لدعم مستشفى أهل مصر لضحايا الحروق والحوادث.