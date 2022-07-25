لو سنك 18 سنة فأكثر.. فرص تدريب وعمل بالدولار من المنزل بمباردة «مستقبلنا رقمي»

اذا كنت تبحث عن فرصة عمل بعائد مميز، التحق فورا بمبادرة مستقبلنا رقمى التى تؤهل الشباب لسوق العمل فى أقل من 18 شهرا، حيث تعطى الخريجين فرصة الالتحاق بوظائف عن بُعد داخل كبرى الشركات العالمية، والعائد بالدولار.

وبحسب محمد الحارثى خبير الاتصالات والإعلام الرقمى، فإن مبادرة مستقبلنا رقمي FWD تعتبر من أفضل المبادرات على الإطلاق، وتساعد فى تأهيل وتدريب آلاف من الشباب على وظائف تكنولوجية لتحسين حياتهم، موضحا أن مدتها 18 شهرًا تقدم منحاً دراسية متعددة، وتمنح للمتعلمين والمتدربين تجربة تعليمية متكاملة تطور من مهاراتهم وتبني قدراتهم.

وأشار الحارثى إلى أن من ضمن مزايات المبادرة إمكانية الحصول المادة العلمية وكافة برنامج المنحة وحضور الدروس عبر الإنترنت، الأمر الذى لا يتطلب حضور الدارس.

المبادرة تمنح من ايتيدا بالتعاون مع شركة Udacity العالمية

وأكد «الحارثي» أن المبادرة تُمنح من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى ايتيدا، بالتعاون مع شركة Udacity العالمية، وتساعد فى الحصول المستمر على التدريب والإرشاد من قبل محترفي الصناعة وتعزيز تواصلهم مع المشاركين الآخرين بواسطة مجتمع تفاعلي والتدريب المستمر وفرص عمل.

المبادرة تشمل 27 محافظة

وبحسب هيئة تنمية صناعة تكنولوجياالمعلومات، فإن المبادرة تشمل 27 محافظة، حيث اصبح هناك خريجون وعاملون مستقلونحصلوا على المنحة، حيث تم تقديم وتقييم 500000 طلب تقدم للحصول على المنحة ، كان من بينهم 105000 من الشباب ذوي المهارات المتقدمة في مجال العمل الحر و 23500 شخص انضم إلى سوق العمل الحر، وحققت المبادرة ارباح بلغت 130 مليون دولار من العمل المستقل.

وهناك بعض الشروط للألتحاق بمبادرة مستقبلنا رقمى، تتلخص فى ان يكون المتقدم لها من الشباب المصري من الطلبة والخريجين والمحترفين، و السن من 18 عام وما فوق.