كشف ملابسات العثور على جثة وسط الزراعات بالإسكندرية.. السر في البطيخة

كشف مصدر بالطب الشرعي، أنه بإجراء الصفة التشريحية على جثمان «م ع»، في العقد الرابع من العمر، الذي عثر على جثته وسط الزراعات بمنطقة العامرية بالإسكندرية وبجوارة بطيخة، بأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وأضاف المصدر، أنه تبين من خلال أخذ عينات من الجثمان وإرسالها إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، وكذلك تحليل نصف البطيخة التي عثر عليها بجوار جثته، بأن سبب الوفاة هو تناول المتوفى نصف البطيخة، التي تحتوي على مبيد يتم استخدامه في رش الزراعات، وتم كتابة تقرير الصفة التشريحية وجار إرساله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة وسط الزراعات

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، بلاغا بالعثور على جثة وسط الزراعات بمنطقة العامرية، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «م ع» في العقد الرابع من العمر، نائما على وسادة وسط الزراعات وبجواره نصف بطيخة، وتبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

التحفظ على نصف البطيخة

جرى التحفظ على نصف البطيخة ونقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

كما قررت إرسال نصف البطيخة إلى المعمل الكيميائي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها، وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها.