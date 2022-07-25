الإعلان عن وظيفة مدير عام مكتب محافظ مطروح.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن وظيفة قيادية شاغرة على الصفحة الرسمية لها وهي مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ، في محافظة مطروح، وذلك للتقديم عليها من خلال الراغبين ممن ينطبق عليهم شروط شغل الوظيفة.

مواعيد التقديم لوظيفة مدير عام مكتب المحافظ

ويبدأ التقديم لوظيفة مدير عام مكتب محافظ مطروح من تاريخ، اليوم الاثنين، الموافق 25 يوليو 2022 وتستمر لمدة شهر متواصل وتنتهي في 25 من أغسطس 2022، ويكون التقديم في لجنة القيادات بمديرية التنظيم والإدارة ويتم تسليم الطلبات باليد إلى الأمانة الفنية للجنة القيادات.

شروط التقديم بوظيفة مدير عام مكتب المحافظ

ومن خلال الإعلان عن الوظائف يسمح للتقديم للراغبين في الالتحاق بوظيفة مدير عام مكتب المحافظ بشروط لا بد من توافرها وهي كالتالي:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب.

- قدرته على القيادة والتوجية.

- أن يكون قضى المدة البينية في الوظيفة الأدنى مباشرة.

- حضور البرامج التدريبية المقررة طبقا لشروط بطاقة وصف الوظيفة.

- تقديم دراسة لتطوير الوظيفة طبقا لرؤيته في التطوير وطرحها تمهيدا لمناقشته بها من خلال لجنة الاختبار التي ستعقد عقب تحديد موعدها وقبول الأوراق.

- تقديم سيرة ذاتية للعمل الذي شغلة طيلة التحاقه في الحقل الوظيفي بالعمل الحكومي أو غيرة المتعلق بطبيعة الوظيفة.

- تقديم بيان حالة وظيفية للراغبن في التقدم على أن لا يكون حاصلا على جزاءات في آخر تقريرين من تقارير الكفاية السنوية في الوظيفة.

- أن يكون حاصلا على تقريرين ممتاز في سجل الأداء الوظيفي في العامين السابقين.

- تقديم صور من شهادات التقدير والدورات التدريبية الحاصل عليها.