إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى دائري مدينة نصر

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، إثر اصطدامها بأخرى ملاكي أعلى الطريق الدائري القادم من مدينة نصر، والمتجه إلى القاهرة الجديدة، ونقل المصابون إلى مستشفى البنك الأهلي؛ لتلقى الرعاية الطبية.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري المتجة إلى القاهرة الجديدة، وانقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف لنقل وإسعاف المصابين.

تحريات المباحث

وبينت تحريات رجال المباحث، أن الحادث وقع بسبب تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص.

عودة الحركة المرورية لطبيعتها

ورفعت الإدارة العامة للمرور في القاهرة، آثار الحادث، وأزيل الحطام من على الطريق، وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على السيارة المتسببة في الواقعة لعرضها على لجنة فنية لبيان ما إذا كان بها عطل فني تسبب في وقوع الحادث من عدمه، كما استدعت عددًا من شهود العيان؛ لسماع أقوالهم حيال تلك الواقعة.

النيابة تطلب تقارير الحالة الصحية

وطلبت تقرير الحالة الصحية الخاص بالمصابين، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث تمهيدا؛ لتفريغها والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وكلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حيال تلك الواقعة؛ للوقوف على أسبابها وموافاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.