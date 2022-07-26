صدمة بين صديقات رحمة بعد مصرعها في حادث: «قومي متوجعيش قلبنا»

«رحمة كل ده كذب، أنتي جايه، وراجعة معاهم، مفيش أي حاجه من اللي بيقولوها صح، أنتى مفيش فيكي حاجة وكويسة، قومي بـ الله عليكي قومي»، بهذه الكلمات المؤلمة نعت شذى أيمن، رحيل صديقتها رحمة صبور، إثر وفاتها في حادث تصادم بالقرب من بوابة حلوان بنطاق محافظة بني سويف، وذلك عقب كتابتها منشور «اللهم اكفنا شر الحوادث وفواجع الأقدار ومُر القضاء، اللهم آجرنا من موت الفجأه في ساعة الغفلة، وباعد بيننا وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها».

حزن أصدقاء رحمة عقب وفاتها

واستكملت شذي قائلة: «مش إحنا متفقين نروح نادي الشرطة! مين اللي هايروح معايا؟ قومي يا رحمة عشان خاطري متوجعيش قلبي أكتر من كده، يا جماعة هي كويسة و جايه».

صدقة جارية على روح رحمة

فيما كتبت صديقتها إيناس عماد: «دايما بتدعيلنا جه دورنا ندعيلها، هيكون في صندوق على مكتبي تحطوا فيه أي مبلغ، وآخر السنة نعملها بيه صدقة جارية على روح رحمة صديقتي وطالبتي الغالية».

نعي أساتذة الجامعة لرحمة

كما نعى الطالبة رحمة صبور إحدى أساتذة جامعتها قائلة: «ببالغ الحزن والأسى أنعى وفاة طالبتى وابنتى رحمة صبور، اللهم أغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأغسلها بالماء والثلج والبرد».

وكتبت رحمة أيضا " الدنيا بتتشقلب في لحظة أدعو ربنا يديم علينا سترة ونعمة ويكفينا شر غفلات الزمان " وكان هذا المنشور الاكثر من بين ما دونت الطالبة قبل وفاتها

حافظة أسيوط عقب وفاة الطالبة رحمة صبور إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة واتوبيس بنطاق بوابة حلوان بنطاق محافظة بني سويف مما أدى إلى مصرعها في الحال.