أسامة السعيد: مصر تتحرك في محيطها الإقليمي لنشر السلام والتنمية

قال الدكتور أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن تدخلات مصر دائما في محيطها الإقليمي، كان للتأكيد على السلام ونشر السلام، وقوة حماية كبرى للسلام، وهي من أكبر الدول المشاركة في قوات حفظ السلام، ومناطق التوتر في العالم، ومصر استطاعتب بناء التماسك الداخلي، واستعادة مكانتها الإقليمية مع إرساء نموذج لمواجهة الإرهاب بالتنمية والعمران.

التنمية حاضرة على أجندة الرئيس

وأضاف «السعيد»، خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة»، على فضائية «Extra News»، مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أن مصر استطاعت جعل التنمية جسرا للتعاون مع مختلف الدول، إذ تحضر أجندة التنمية في كل لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع القادة، في مختلف زياراته، وكذلك سياسات مصر لتقديم مساعدات للسودان والعراق والأردن، وإعادة إعمار هذه الدول، لتحقيق الاستقرار الذي تمثل مصر نموذجا ملهما لها، لافتا إلى أن دولة تونس أيضا، لها نموذج مهم، إذ تغير لدى التونسيين، ذهنية التعامل مع جماعة الإخوان، بعد ثورة 30 يونيو في مصر.

نموذج مصري ملهم في المنطقة

أوضح نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن مصر قدمت نموذجا ملهما لدول المنطقة، ومن حق الدول أن تتعشم في مصر، لأنها كانت اليد التي تمتد بالمساعدة لكثير من دول المنطقة في مختلف الأوقات، وهذا معروف منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ودوره في دعم الدول الإفريقية.