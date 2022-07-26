نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022.. طريقة الحصول عليها فور ظهورها

ينتظر عدد كبير من الطلاب نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بفارغ الصبر، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن موعد إعلان النتيجة سيكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، ما يزيد البحث عن نتيجة الثانوية العامة بشكل كبير عبر محركات البحث المختلفة.

ويسعى طلاب الصف الثالث الثانوي للحصول على النتية من خلال رابط بأرقام الجلوس، ومقرر أن يتم طرح نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر بوابة الوطن فور ظهورها واعتمادها من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وبالتأكيد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للجمهور بشكل مستمر رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، على النحو التالي:

يستطيع الطالب الدخول عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بجريدة الوطن، وبعدها يتم إدخال البيانات الأساسية المطلوبة الخاصة بالاسم رباعي ورقم الجلوس، وبعدها يتم اختيار الشعبة الخاصة بالطالب، ثم المحافظة، والبريد الإلكتروني ورقم التليفون، وبعدها يتم الضغط على خانة سجل الآن، وبعدها يتم تلقي نتيجة الثانوية العامة 2022، فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعلن ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، عقب انتهاء الامتحانات بأسبوعين، وذلك للتمكن من الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات بكل دقة، حيث أن عمليات التصحيح تتم بشكل إلكتروني كاملا، دون تدخل لأي عنصر بشري، تجنبًا لحدوث أخطاء.

أما عن تقديم التظلمات على النتيجة، فأوضحت وزارة التربية والتعليم في منشور لها خطوات التقديم للتظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، التي تبدأ بعد 15 يوما فقط من اليوم التالي لإعلان النتيجة رسميا، موضحة أن كل التظلمات تتم إلكتورنيا نظير 300 جنيه للمادة الواحدة وعند ثبوت درجات لم تحسب في المجموع يتم رد المبلغ مرة أخرى.